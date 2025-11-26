Pilne! CBA w fundacji o. Rydzyka. Zabezpieczone dokumenty z Funduszu Sprawiedliwości

Akcja CBA dotyczy dokumentów związanych z finansowaniem Fundacji.

Śledztwo obejmuje kilkanaście wątków i urzędników odpowiedzialnych za Fundusz Sprawiedliwości.

To nie pierwsza wizyta służb w instytucjach powiązanych z ojcem Rydzykiem.

CBA zabezpiecza dokumenty. Fundusz Sprawiedliwości w centrum dochodzenia

Wejście agentów CBA odbyło się na podstawie postanowienia prokuratora prowadzącego śledztwo ws. nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków Funduszu Sprawiedliwości. To fundusz, który w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy dysponował setkami milionów złotych rocznie i miał pomagać ofiarom przestępstw.

– W ramach śledztwa (…) prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy od Fundacji Lux Veritatis. Dotyczy ono dokumentacji związanej z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości. Realizację zlecono CBA – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Według źródeł zbliżonych do śledztwa zabezpieczone materiały mają zostać zweryfikowane pod kątem zgodności z celem publicznym funduszu, a także sposobu wyboru beneficjentów.

Wyrok i natychmiastowa decyzja. KO zawiesza Kwiatkowskiego

12 mln zł dotacji i pytania o sposób wydatkowania

Fundacja Lux Veritatis otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości 12 mln zł. Wątpliwości śledczych dotyczą nie tyle samego trybu dotacji, ile zastosowania środków:

finansowania audycji w Telewizji Trwam,

opłacania wynagrodzeń prawników bez wymaganych kwalifikacji,

kosztów najmu biura na uczelni toruńskiej, należącej do toruńskiego środowiska o. Rydzyka.

W opinii organów państwa charakter części wydatków może pozostawać w sprzeczności z pierwotnym celem funduszu – pomocą ofiarom przestępstw oraz działaniami przeciwdziałającymi przestępczości.

Nie pierwsza akcja służb w fundacjach Rydzyka

To nie jest incydent jednorazowy. 5 grudnia 2024 r. agenci CBA równolegle weszli do trzech lokalizacji: Warszawy, Torunia i Wrocławia. Wówczas chodziło o śledztwo dotyczące finansowania muzeum „Pamięć i Tożsamość” oraz wątki związane z byłym ministrem kultury.

Fundacja publicznie zapewniała wtedy, że wydała dokumenty dobrowolnie i nie utrudniała czynności służb.

Rydzyk wezwany do prokuratury. Termin nieprzypadkowy

W sprawie muzeum i dotacji resortu kultury Tadeusz Rydzyk został wezwany na 8 grudnia – dzień swoich urodzin oraz rocznicy Radia Maryja. Ta symbolika stała się w przestrzeni publicznej elementem dyskusji: czy to zbieg okoliczności, czy czytelny sygnał ze strony organów ścigania.

Afera, która zatacza coraz szersze kręgi

Śledztwo Prokuratury Krajowej dotyczące Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. Objęto nim kilkanaście wątków:

przekroczenie uprawnień,

niedopełnienie obowiązków,

preferowanie prywatnych podmiotów przy rozdzielaniu publicznych pieniędzy.

Wśród osób badanych znajdują się byli urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osoby powiązane z beneficjentami dotacji w okresie, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro.

