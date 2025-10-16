Czy Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska premiera? Znamy opinię Polaków

Ankietowani zostali zapytani, czy premier Donald Tusk powinien odejść z urzędu.

Większość ankietowanych odpowiedziało twierdząco.

Ekspert jest zdania, że Platforma Obywatelska powinna być gotowa do zmiany na stanowisku premiera.

Premier do wymiany?

Koalicja rządząca ma coraz więcej powodów do zmartwień. Sondaże są co prawda nadał łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, ale inne partie tworzące koalicję rządową, jak np. Polska 2050 i PSL, nie mają poparcia gwarantującego im dostanie się po raz kolejny do Sejmu. Okazuje się też, że Donald Tusk nie cieszy się już poparciem społeczeństwa. Aż 52 proc. z nas chce, żeby lider PO przestał być premierem – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. Zaledwie 34 proc. ankietowanych chce, żeby Tusk nadal kierował rządem, a 14 proc. badanych nie ma na ten temat zdania.

– Spadki poparcia dla Donalda Tuska zdaje się dostrzegać sama Platforma Obywatelska, dlatego pojawił się pomysł na powołanie na szefa rządu Radosława Sikorskiego (62 l.). Zresztą Sikorski ostatnio częściej pojawia się w mediach niż sam Tusk – komentuje dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW. – Bez zmiany na stanowisku premiera koalicji rządzącej ciężko będzie utrzymać władzę – dodaje ekspert.

Komorowski: Jeśli zmieniać Tuska, to teraz. Sikorski ma atuty

Polacy podzieleni w ocenie szefa rządu?

To nie koniec negatywnych wiadomości dla lidera koalicji rządzącej. W kolejnym badaniu „Super Expressu”, wykonanym przez Instytut Badań Pollster, ankietowani zostali zapytani, jaką ocenę wystawiają premierowi. Do wyboru były stopnie od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca). Największa grupa ankietowanych wystawiła premierowi Donaldowi Tuskowi jedynkę (33 proc.). Dwójkę (ocenę mierną) przyznało szefowi rządu 15 proc. ankietowanych.

Według 16 proc. badanych Tusk zasłużył na trójkę, a według 17 proc. na czwórkę. Ocenę bardzo dobrą szefowi rządu przyznaje 11 proc. Polaków, a 5 proc. biorących udział w sondaży przyznało Donaldowi Tuskowi ocenę celującą! Żadnej oceny nie wystawiło premierowi tylko 3 proc. ankietowanych (odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”).

Badania wykonano w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

