Najnowszy sondaż wyborczy w dwóch wariantach. Zjednoczona opozycja zabiera władzę PiS

Wielkim orędownikiem wspólnego startu całej opozycji w wyborach 2023, jest szef PO Donald Tusk (66.), który marzy, by partie się połączyły, a co za tym idzie, w ten sposób odsunęły PiS od władzy. Po to w końcu wrócił do krajowej polityki. Jednak wizja wspólnej listy wyborczej coraz bardziej się oddala. Tymczasem z sondaży przeprowadzonych dla "Super Expressu" wynika jasno: zjednoczona opozycja ma ogromną szansę na zdobycie władzy, tego chcą Polacy. I obojętnie czy partie stworzą tzw. zjednoczoną opozycję, czy też Lewica wystartuje osobno, zwyciężają. Przedstawia się to następująco.

Wybory 2023. Najnowszy sondaż: Zjednoczona Prawica przegrywa ze zjednoczoną opozycją

Gdyby wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, a na jednej liście pojawiły się:

pod szyldem Zjednoczonej Opozycji, to zdobyłby 50,62 proc. głosów. Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska, Partia Republikańska) zaś 35,99 proc., Konfederacja 9,11 proc., Kukiz`15 1,80 proc., Porozumienie 0,98 proc., a na inną partię postawiłoby 1,51 proc. osób.

W drugim przypadku, gdyby KO startowała z Polską 2050 Szymona Hołowni - to mogłyby uzyskać 41,73 proc., Zjednoczona Prawica 35,31 proc., Konfederacja 9,92 proc, a Lewica 9,46. Dalej w zestawieniu znalazły się: Kukiz'15 z wynikiem 1,79 proc., Porozumienie z 0,72 proc. głosów, a inną partię wybrałoby 1,07 proc.

i Autor: SE

Ekspert komentuje nowy sondaż w dwóch wariantach. Stawia sprawę jasno: pewności zwycięstwa i olbrzymią przewagę nad PiS

- Oba sondaże pokazują coś, co było jasne od dawna: opozycja albo powinna startować w jednym bloku, który dawałaby pewności zwycięstwa i olbrzymią przewagę nad PiS, i co najważniejsze bardzo silną legitymizacje władzy, która wygrałaby z poparciem, tak jak w tym badaniu, nawet połowy wyborców - przyznaje politolog prof. Rafał Chwedoruk (54 l.).

I dodaje: - Wydźwięk obu wariantów sondażu jest z całą pewnością dla kierownica PO mocnym argumentem w rozmowach z innymi formacjami. W takim wypadku byłby to rekordowy wynik w dziejach Polski i absolutna gwarancja zwycięstwa. Nawet niezły wynik Konfederacji w tym sondażu, nie czyniłby z niej języczka u wagi i nie dawałby PiS jakiegokolwiek cienia szansy na sukces, bez względu na poziom poparcia dla samego PiS. To nie miałoby w tym momencie większego znaczenia - mówi nam politolog.

Ekspert zauważa, że sondaże pokazują, iż większość wyborców opozycji jest skłonna do takiej konsolidacji, nawet kosztem utartej autonomii właśnie partii na czas wyborów i konieczności dostosowania się do wymogów wspólnego startu, stępienia ostrza ideologicznego.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 28-29.01.2023 roku na próbie 1088 dorosłych Polaków.

