Tusk się niecierpliwi, a Hołownia musi się zastanowić. Opozycja znowu przegra z PiS?

W piątek lider PO wyraził zniecierpliwienie wobec Hołowni, który nadal nie zdecydował, czy jego ugrupowanie utworzy z PO jedną listę wyborczą. – Jutro jest ten moment, żeby powiedzieć: tak, tak lub nie, nie – stwierdził Tusk, cytując Biblię. Tego samego dnia na apel zareagował wiceszef Polski 2050. – Jutro w partii odbędzie się dyskusja na temat list wyborczych, jednak odpowiedzi na ultimatum nie będzie – oznajmił Michał Kobosko (55 l.) w rozmowie z wp.pl.

Polska 2050 poradzi sobie bez PO?

W sobotę podczas kongresu Polski 2050 w Łodzi Hołownia odniósł się do apelu Tuska. – Stoimy na stanowisku, że na stole powinny być teraz wszystkie opcje – od jednej listy do samodzielnych startów, a decyzja powinna zapaść po dokładnym policzeniu wszystkich wariantów – stwierdził, po czym dodał, że jeśli PO i Lewica wystartują w wyborach osobno, to Polska 2050 to przyjmuje. – Poradzimy sobie, poukładamy to, jak trzeba – podkreślił Hołownia.

Historia polskiej polityki pokazuje, jak zabójczy potrafi być egoizm w połączeniu z samouwielbieniem. Niektórzy nie potrafią wyciągnąć z tego lekcji. Smutne…— Borys Budka (@bbudka) January 21, 2023

Te słowa oburzyły polityków PO oraz zwolenników tej partii. – Historia polskiej polityki pokazuje, jak zabójczy potrafi być egoizm w połączeniu z samouwielbieniem – komentował wiceprzewodniczący PO Borys Budka (45 l.). – Wybór między interesem kraju a interesem własnym wydaje mi się prosty. Hołowni też wydaje się prosty. Zawsze wybiera swój – napisał z kolei Tomasz Lis (57 l.), wywołując przy okazji oburzenie, gdy nazywał lidera Polski 2050 „kałownią”.

