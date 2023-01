Donald Tusk zwrócił się wprost do Hołowni. „Chcę wygrać”

Donald Tusk często objeżdża Polskę, spotykając się w wielu miastach z mieszkańcami. W sobotę 21 stycznia odwiedził Lublin, gdzie mówił między innymi o tym, co się zmieni, gdy opozycja wygra wybory. Zwrócił między innymi na bardziej przejrzyste prawo. Obiecał także, że nie będzie takiego bałaganu, jaki zapanował po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Przy okazji Donald Tusk zwrócił się wprost do Szymona Hołowni w sprawie wyborów. - Ja chcę wygrać te wybory, mnie nie interesuje żadna mała gra, takie podchody czy małe gierki, to się do niczego nie przysłuży. Dzisiaj czy jutro jest ten moment, żeby powiedzieć: tak, tak, nie, nie. Albo idziemy razem, ja jestem absolutnie przekonany, że będzie lepiej, że będą większe gwarancje na zmianę, na tę wielką rzecz, jak pójdziemy razem. Ale jeśli nie, jeśli nie chcecie, chociaż powiedzcie, bo nie ma już czasu, to jest ostatni moment, my się musimy przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim może być to zwycięstwo – mówił Donald Tusk, nazywając te słowa „Serdecznym apelem"

