Tak Donald Tusk wspiera WOŚP. Nagranie mówi wszystko

Donald Tusk wspiera WOŚP

Donald Tusk nie po raz pierwszy dołączył do grona znanych osób, które wspierają WOŚP. W zeszłym roku lider PO postanowił przekazać na licytację hulajnogę elektryczną z autografem, którą jeździł po tym, jak odebrano mu prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Ten gest pokazał nie tylko dystans do siebie i poczucie humoru polityka, ale przede wszystkim pomógł w słusznej sprawie. W tym roku celem zbiórki jest walka z sepsą, a były premier po raz kolejny postanowił wesprzeć zbiórkę.

Tegoroczna aukcja Donalda Tuska

W tym roku Donald Tusk postanowił nie przekazywać żadnego przedmiotu, a… czas. Do wylicytowania jest spacer i obiad w Gdańsku w towarzystwie lidera PO. – Tym razem zaproszę do mojego ukochanego miasta, do Gdańska, na wspólny spacer i później, przede wszystkim, wspólny obiad w kultowej gdańskiej restauracji. Jako przewodnik po Gdańsku i autor kilku książek o Gdańsku naprawdę będę miał coś ciekawego do opowiedzenia. Oczywiście jedną z moich książek z serdeczną dedykacją dołączę – mówił w specjalnym nagraniu, które zamieścił na Instagramie. 20 stycznia za taką możliwość trzeba zapłacić 25 200 zł, ale do końca licytacji jeszcze daleko więc ta kwota może znacznie wzrosnąć.

Sonda WOŚP 2023 - czy wesprzesz zbiórkę? Tak, jak co roku Nie Jeszcze nie wiem