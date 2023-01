Szymon Hołownia bezlitosny dla Kaczyńskiego i Tuska! Ale pocisnął

Szymon Hołownia postanowił jasno powiedzieć, co myśli na temat „serdecznego apelu”, jaki Donald Tusk wystosował pod jego adresem. - Kochany Donaldzie, chcę ci powiedzieć, że od naszej długiej, serdecznej rozmowy minął już tydzień i nic się u nas nie zmieniło. Mówię o tej dobrej rozmowie, którą mieliśmy przed tamtym głosowaniem, kiedy fraza "doskonale cię rozumiem" padała tak często, że konkurować z tym mogą tylko nasze żony – mówił i podkreślał, by nie traktować wrogo kogoś, kto myśli inaczej niż my. Niedługo potem uderzył też w Jarosława Kaczyńskiego. - Rok 2023 przejdzie do historii, bo będzie to rok, w którym Polską przestanie rządzić Jarosław Kaczyński – stwierdził, a słuchacze nagrodzili go gromkimi brawami. Szymon Hołownia zaznaczył też, ze Polska 2050 ma być partią, która pokazuje, ze można głosować w Sejmie zgodnie ze swoim sumieniem, wartościami i rozsądkiem. Z pewnością tego dnia polityk postanowił dobitnie wyrazić swoje stanowisko! Nie często mamy okazję zobaczyć go w takiej roli.

