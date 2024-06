Minister edukacji w Białymstoku: dialog z młodzieżą jest ważny

Minister edukacji otworzyła "okrągły stół" dla uczniów

Pilotaż "okrągłego stołu" dla uczniów został zorganizowany w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Bierze w nim udział ponad 100 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa podlaskiego.

- Dla ministerstwa edukacji narodowej dialog z młodzieżą jest ważny, bo szkołę kształtujemy dla was - mówiła rozpoczynając obrady okrągłego stołu Barbara Nowacka.

Minister zwracając się do młodzieży, powiedziała, że jest ich ciekawa, bo są z całego województwa, z różnych typów szkół, z różnymi problemami, wyznaniami i pomysłami.

- Chcemy, żebyście jak najwięcej opowiedzieli o tym, co byście chcieli mieć w polskiej szkole, co was cieszy, ale też co was złości, co uważacie, że trzeba poprawić, czego jest za dużo, czego jest za mało; gdzie są główne deficyty, a gdzie są najsilniejsze strony - mówiła ministra.

Ministerstwo wysłucha postulatów młodzieży

Podkreśliła, że zadaniem ministerstwa jest zbudowanie takiej szkoły, do której idzie się z przyjemnością, co - jak zauważyła - nie zawsze ma miejsce. "Chcę, żebyście czuli się w szkole bezpieczni, wysłuchani i dobrze nauczeni" - powiedziała. Dodała, że zależy jej też, żeby młodzi ludzie kończyli szkołę z wiedzą, która odpowiada wyzwaniom współczesnego świata.

Nowacka podziękowała też uczniom za uczestnictwo w obradach, które zorganizowano w pierwszy dzień wakacji. Mówiła, że pomysły uczniów zostaną zebrane i będą analizowane przez ministerstwo.

Ministra na konferencji prasowej zorganizowanej przed obradami okrągłego stołu mówiła mediom, że okrągły stół to odpowiedź na wypowiedź jednej z młodych osób podczas majowego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w Białymstoku, że taki dialog jest potrzebny.

- Zobaczymy, czy nam się okrągły stół jako formuła sprawdzi. Myślę, że jest to ciekawa forma i też jestem bardzo ciekawa, co młodzi ludzie mają do powiedzenia, jakie będą mieli postulaty - mówiła mediom. Dodała, że jeśli taka formuła się sprawdzi, to kolejne okrągłe stoły będą organizowane w innych województwach po wakacjach.

Pytana o podsumowanie zakończonego właśnie roku szkolnego, oceniła, że od grudnia w ministerstwie zrobiono dużo. Wymieniła, że to m.in. podwyżki dla nauczycieli, które były - jak podkreśliła - absolutnie konieczne, odpartyjnienie kuratorium. Mówiła też o zdjęciu obowiązku prac domowych i wejściu od września tego roku odchudzenia podstawy programowej o 20 proc. Powiedziała też o programie edukacji z wojskiem realizowanym z MON czy programie "Aktywna szkoła" realizowanym z ministerstwem sportu. Dodała, że obecnie w ministerstwie trwają prace na nowymi przedmiotami: edukacją obywatelską i edukacją zdrowotną

