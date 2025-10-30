Europosłanka buszowała na pchlim targu. Na kilka przedmiotów Marta Wcisło wydała spore pieniądze

Piękna filiżanka i popiersie marszałka

Marta Wcisło na giełdzie staroci czuje się jak ryba w wodzie. Bierze do ręki kolejne przedmioty i szybko ocenia, czy są warte swojej ceny, czy będą pasowały do wystroju domu ciesząc jej wprawne oko. Raz na jakiś czas na twarzy europosłanki można było zobaczyć promienny uśmiech, który zdradzał, że kolejny skarb, który trzyma w ręce już za chwilę wyląduje w jej torbie. - Uwielbiam odwiedzać targ ze starociami. Mona tam znaleźć prawdziwe perełki. Ostatnio kupiłam ostatnio np. piękną filiżankę i popiersie marszałka Piłsudskiego. Zapłaciłam ok. 500 zł – zdradziła nam posłanka. Lubelska Giełda Staroci odbywa się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Wtedy właśnie Plac Zamkowy zapełnia się wystawcami prezentującymi stare meble, sztukę, przedmioty kolekcjonerskie i bibeloty. Lubelska Giełda Staroci odbywa się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. W tym roku giełda odbędzie się jeszcze 30 listopada i 28 grudnia.

Kim jest Marta Wcisło?

Marta Wcisło ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Zajęła się prowadzeniem wraz z mężem prywatnego przedsiębiorstwa w branży handlowej. Współtworzyła Radę Lokalnej Przedsiębiorczości przy prezydencie Lublina i Centrum Interwencji Obywatelskiej w Lublinie. Została wiceprezesem zarządu Fundacji Polskiego Handlu.

W 2006 r. kandydowała do Rady Miasta, uzyskując 873 głosy, bez mandatu. W 2010 r. z listy Platformy Obywatelskiej została radną VI kadencji (1591 głosów). Mandat odnawiała w 2014 r. (2666 głosów) i 2018 r. (4060 głosów), startując z KWW Krzysztofa Żuka. W 2019 r. z listy Koalicji Obywatelskiej (3. miejsce, okręg nr 6) zdobyła 15 062 głosy, zostając posłanką Sejmu IX kadencji. W 2023 r. ponownie wybrana do Sejmu z 1. miejsca listy KO (68 449 głosów). W 2024 r. została europarlamentarzystką X kadencji, startując jako liderka listy KO w okręgu nr 8 (103 740 głosów). W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji Rozwoju Regionalnego.