Ważna informacja dla wszystkich dzieci! Donald Tusk spotkał się z prawdziwym Świętym Mikołajem!

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze Świętym Mikołajem podczas wizyty w Finlandii, Premier brał udział w szczycie wschodniej flanki NATO. Tusk na nagraniu zwrócił się do dzieci, zapewniając, że Mikołaj jest prawdziwy. Nagranie już robi furorę w sieci.

  • Donald Tusk, podczas szczytu NATO w Helsinkach, spotkał się ze Świętym Mikołajem, co wywołało duże poruszenie w mediach społecznościowych.
  • Premier Polski nagrał humorystyczne wideo z Mikołajem, w którym ten potwierdził swoje fińskie pochodzenie i złożył życzenia.
  • Tusk zaapelował do polskich dzieci, aby pisały listy do Mikołaja, zapewniając, że ten "prawdziwy" jest z Finlandii.

Donald Tusk spotkał świętego Mikołaja!

We wtorek 16 grudnia 2025 roku Donald Tusk uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Szczyt odbywał się w Helsinkach, a obok premiera Polski obecni byli przedstawiciele m.in. Bułgarii, Litwy, Rumunii, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji. Oficjalna agenda dotyczyła bezpieczeństwa regionu, jednak to nie polityczne rozmowy najmocniej przyciągnęły uwagę internautów.

Nagranie Tuska z Helsinek podbija sieć

Podczas pobytu w Finlandii premier natknął się na wyjątkową postać. Na krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać Donalda Tuska w towarzystwie Świętego Mikołaja, który – zgodnie z tradycją – pochodzi z Laponii. Nagranie szybko zaczęło krążyć w sieci, obejrzało je już tysiące internautów.

Premier opatrzył wideo komentarzem: - "Uwaga! Ważna informacja dla wszystkich dzieci" — napisał szef polskiego rządu.

Apel do dzieci

Na nagraniu Święty Mikołaj składa premierowi życzenia świąteczne, a rozmowa ma wyraźnie humorystyczny charakter. Donald Tusk z uśmiechem dopytywał, czy spotkany brodaty gość jest prawdziwy. W odpowiedzi Mikołaj nie tylko potwierdził swoje pochodzenie, ale również zwrócił się do odbiorców w języku fińskim, co dodatkowo podkreśliło autentyczność spotkania.

W nagraniu premier skierował bezpośredni apel do najmłodszych:

"To było do wszystkich polskich dzieci. Musicie napisać listy, kto nie zdążył jeszcze. Na pewno coś dostaniecie od Świętego Mikołaja. To jest ten prawdziwy, z Finlandii, bo jesteśmy w Helsinkach"

Czy Donald Tusk to dobry premier?

