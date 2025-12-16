Ważna informacja dla wszystkich dzieci! Donald Tusk spotkał się z prawdziwym Świętym Mikołajem!

Donald Tusk, podczas szczytu NATO w Helsinkach, spotkał się ze Świętym Mikołajem, co wywołało duże poruszenie w mediach społecznościowych.

Premier Polski nagrał humorystyczne wideo z Mikołajem, w którym ten potwierdził swoje fińskie pochodzenie i złożył życzenia.

Tusk zaapelował do polskich dzieci, aby pisały listy do Mikołaja, zapewniając, że ten "prawdziwy" jest z Finlandii.

Donald Tusk spotkał świętego Mikołaja!

We wtorek 16 grudnia 2025 roku Donald Tusk uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Szczyt odbywał się w Helsinkach, a obok premiera Polski obecni byli przedstawiciele m.in. Bułgarii, Litwy, Rumunii, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji. Oficjalna agenda dotyczyła bezpieczeństwa regionu, jednak to nie polityczne rozmowy najmocniej przyciągnęły uwagę internautów.

Nagranie Tuska z Helsinek podbija sieć

Podczas pobytu w Finlandii premier natknął się na wyjątkową postać. Na krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać Donalda Tuska w towarzystwie Świętego Mikołaja, który – zgodnie z tradycją – pochodzi z Laponii. Nagranie szybko zaczęło krążyć w sieci, obejrzało je już tysiące internautów.

Premier opatrzył wideo komentarzem: - "Uwaga! Ważna informacja dla wszystkich dzieci" — napisał szef polskiego rządu.

Apel do dzieci

Na nagraniu Święty Mikołaj składa premierowi życzenia świąteczne, a rozmowa ma wyraźnie humorystyczny charakter. Donald Tusk z uśmiechem dopytywał, czy spotkany brodaty gość jest prawdziwy. W odpowiedzi Mikołaj nie tylko potwierdził swoje pochodzenie, ale również zwrócił się do odbiorców w języku fińskim, co dodatkowo podkreśliło autentyczność spotkania.

W nagraniu premier skierował bezpośredni apel do najmłodszych:

"To było do wszystkich polskich dzieci. Musicie napisać listy, kto nie zdążył jeszcze. Na pewno coś dostaniecie od Świętego Mikołaja. To jest ten prawdziwy, z Finlandii, bo jesteśmy w Helsinkach"

Uwaga! Ważna informacja dla wszystkich dzieci 🎅 pic.twitter.com/Kl6Wuqxtub— Donald Tusk (@donaldtusk) December 16, 2025

