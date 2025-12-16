„To był trudny czas” – kulisy operacji Łukasz Schreibera

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2025-12-16 20:18

Poseł PiS Łukasz Schreiber po operacji zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Dzień po zabiegu potwierdził, że nie pojawi się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Polityk podkreślił, że to pierwsza taka sytuacja od dziesięciu lat, a w dalszej części odniósł się do wsparcia bliskich i planów na powrót do aktywności.

Łukasz Schreiber

i

Autor: Paweł Skraba/SUPER EXPRESS Łukasz Schreiber
Polityka SE Google News
  • Żona Łukasza Schreibera, Weronika, poinformowała o jego operacji 15 grudnia 2025 roku, prosząc o uszanowanie prywatności i czas na regenerację.
  • Poseł PiS, po raz pierwszy od 10 lat, opuści najbliższe posiedzenie Sejmu z powodu konieczności rekonwalescencji po zabiegu.
  • Polityk podziękował personelowi bydgoskiego szpitala, żonie, rodzinie i przyjaciołom za wsparcie, obiecując powrót do pełni sił od nowego roku.
  • Łukasz Schreiber spokojnie dochodzi do zdrowia, oddając się lekturze i ciesząc się z wygranej ulubionej drużyny piłkarskiej.

Łukasz Schreiber po operacji 

Informacja o problemach zdrowotnych posła pojawiła się 15 grudnia 2025 roku. Weronika Schreiber, żona polityka, przekazała ją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak zaznaczyła, poprzednie dni były dla nich wyjątkowo wymagające, pełne napięcia i przygotowań związanych z zabiegiem. Jednocześnie poprosiła o uszanowanie prywatności i chwilę spokoju potrzebną na regenerację.

"Otrzymałam od was przez ostatnie dni dziesiątki wiadomości z pytaniami, dlaczego mnie tutaj nie ma. Mój mąż przeszedł dzisiaj operację. To był czas pełen przygotowań i stresu. Potrzebujemy teraz ciszy. Wrócę do was niebawem!" — napisała.

Sejm bez Łukasza Schreibera po raz pierwszy od lat

Dzień po operacji głos zabrał sam Łukasz Schreiber. Polityk poinformował, że ze względów zdrowotnych nie będzie mógł uczestniczyć w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jak podkreślił, to dla niego sytuacja bezprecedensowa, ponieważ przez ostatnią dekadę regularnie brał udział w pracach parlamentarnych.

 - Nie będę w stanie wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu pierwszy raz od dziesięciu lat. Niestety musiałem przejść operację - napisał na X.Poseł podziękował osobom, które towarzyszyły mu w czasie leczenia. Szczególne słowa wdzięczności skierował do zespołu medycznego bydgoskiego szpitala, a także do żony, rodziny i przyjaciół. Zaznaczył, że otrzymane wsparcie miało dla niego ogromne znaczenie w trudnym okresie rekonwalescencji.

"Dziękuję lekarzom i personelowi bydgoskiego szpitala, a także mojej żonie za opiekę w tym trudnym czasie. Dziękuję także mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie oraz dobre słowo. Obiecuję wrócić od nowego roku w pełni sił, by walczyć o Polskę naszych marzeń" — podkreślił.

Na zakończenie polityk dodał, że czas po operacji spędza spokojnie, czyta książki, a poprawę nastroju przyniosła również wygrana jego ulubionej drużyny piłkarskiej.  

M.SAWICKI: DRUGA POŁOWA KADENCJI POWINNA BYĆ BARDZIEJ AKTYWNA TUSK DO ZMIANY?
Sonda
Czy PiS wróci do władzy w 2027 roku?

Polecany artykuł:

Mateusz Morawiecki szykuje się do założenia własnej partii?! Są pewne znaki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ SCHREIBER