Prof. Marek Safjan zapytany o to, czy konstytucja przewiduje, co zrobić, gdy prezydent "chce obalić rząd". Odpowiedział! Jego słowa dają do myślenia

Paulina Jaworska
2025-12-16 20:10

Gość Piotra Najsztuba, prof. Marek Safjan, specjalista w zakresie prawa cywilnego, w latach 1997–2006 sędzia, w latach 1998–2006 prezes Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2009–2024 sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednym z tematów rozmowy była postawa Karola Nawrockiego.

Gościem Piotra Najsztuba jest prof. Marek Safjan. Pierwsze pytanie, które zostało zadanie byłemu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło tego, czy polska Konstytucja przewiduje, że prezydent "chce obalić rząd".  

- Konstytucja nie przewidywała tego rodzaju sytuacji. Kierowała się pewną naiwnością, a może bardziej trafne jest określenie: idealizmem. Wprowadziła jedną ważną zasadę, mianowicie zasadę podziału i równowagi władzy, czyli taką zasadę, która nakazuje wszystkim władzom: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, na wzajemne współdziałanie by nie doprowadzać do arbitralnych zachowań.

Prof. Safjan podkreślił, że jest to zasada kierunkowa, a wszystko dalej zależy od rozumienia prawa i jego wykładni. - Konstytucja nie dokonuje sama interpretacji zasad (...) Można powiedzieć, że idealizm twórców konstytucji poległa na tym, że byliśmy przekonani wtedy, iż konstytucja będzie w dobrej wierze stosowana przez racjonalnych i mądrych ludzi, takich którzy chcą szukać rozwiązań, które mają służyć dobru ogólnemu, a nie partii czy określonym interesom. Zdaniem profesora także do weta prezydenckiego należy tę zasadę stosować. 

