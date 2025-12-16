Tusk bez litości o Kaczyńskim! „Jego kult stał się już przeszłością”!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-12-16 18:12

Jarosław Kaczyński i PiS znów są w centrum politycznej burzy. Donald Tusk ocenił, że prezes stracił pozycję lidera polskiej prawicy, a wewnętrzne tarcia w partii pokazują, jak mocno zmienia się układ sił przed świętami. Jego kult stał się już przeszłością - powiedział premier.

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński

i

Autor: ANDRZEJ IWANCZUK/, JACEK DOMINSKI/ Reporter
Polityka SE Google News
  • Donald Tusk twierdzi, że Jarosław Kaczyński definitywnie stracił status lidera polskiej prawicy, a jego kult w PiS zanika.
  • Premier Tusk zwraca uwagę na rosnące napięcia w PiS, sugerując, że Mateusz Morawiecki demonstruje siłę poprzez organizację "alternatywnej" wigilii.
  • Jarosław Kaczyński bagatelizuje medialne doniesienia o frakcjach, twierdząc, że spory w partii szybko się zakończą, a rozmowa z Morawieckim nie była zła.
  • W tle tych wydarzeń trwają dalsze spotkania partyjne PiS, co świadczy o ciągłej walce o wpływy w obozie prawicy.

Jarosław Kaczyński i polska prawica według Tuska

W drodze powrotnej z Helsinek, gdzie szef rządu spotkał się z liderami m.in. Finlandii, Szwecji, państw bałtyckich i Rumunii na szczycie wschodniej flanki UE, Donald Tusk został zapytany o napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. W odpowiedzi postawił mocną tezę o roli prezesa PiS w całym obozie prawicy.

- Wiadomo, że Jarosław Kaczyński stracił status przywódcy polskiej prawicy, czy lidera polskiej prawicy i wydaje się, że definitywnie - ocenił Tusk. - To jest chyba powód, dla którego jego niemalże kult w Prawie i Sprawiedliwości niknie i właściwie stał się już przeszłością - dodał szef rządu.

Konflikt w PiS

Premier nawiązał też do zachowania Mateusza Morawieckiego, sugerując, że jeszcze niedawno podobna rywalizacja wewnątrz partii byłaby trudna do wyobrażenia. W tle pojawił się wątek świątecznych spotkań, który – w ocenie Tuska – tylko podkreśla skalę napięć. - Trochę jest śmieszne, że konkurencja jest nawet na wigilie z tego, co przeczytałem, tak? - powiedział Tusk. - Chociaż usiądźcie przy jednym stole w Wigilię - dodał, odnosząc się do polityków PiS.

Spotkanie opłatkowe na ul. nowogrodzkiej i „alternatywna” wigilia

Według wcześniejszych doniesień Onetu, we wtorek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej ma odbyć się doroczne spotkanie opłatkowe z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Po nim ma pojawić się konkurencyjna inicjatywa, bo były premier Morawiecki zaprosił na własne wydarzenie prawie setkę polityków. Sam prezes PiS komentował ostatnio medialne doniesienia o frakcjach, przekonując, że konflikt nie musi oznaczać zagrożenia dla ugrupowania. Zapewnił też o rozmowie z Morawieckim i o ustaleniach, których skutki mają być widoczne dopiero po czasie.

ORZEŁ O WOJNIE W PIS: TRWA WALKA O SCHEDĘ PO KACZYŃSKIM | Poranny Ring
Sonda
Kto jest lepszym politykiem: Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk?

Polecany artykuł:

Mateusz Morawiecki szykuje się do założenia własnej partii?! Są pewne znaki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
DONALD TUSK