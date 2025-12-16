Mateusz Morawiecki zorganizował drugą wigilię z politykami PiS

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-12-16 21:25

Wigilia PiS w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej odbyła się w cieniu narastającego konfliktu w PiS. Na spotkaniu u Jarosława Kaczyńskiego pojawili się czołowi politycy ugrupowania, był też Mateusz Morawiecki. Były premier zaprosił jednak swoich współpracowników na drugą wigilię tego dnia. Pojawili się m.in. Piotr Muller, Michał Dworczyk, Ryszard Terlecki, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Piotr Uściński, Marcin Ociepa, a nawet wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz.

  • Wigilia PiS u Jarosława Kaczyńskiego odbyła się 16 grudnia 2025 r. w Warszawie, gromadząc czołowych polityków partii.
  • Spotkanie miało charakter testu jedności PiS, z uwagi na narastające wewnętrzne spory i napięte relacje między frakcjami.
  • Szczególną uwagę przykuła obecność Mateusza Morawieckiego, którego relacje z frakcją "maślarzy" są mocno napięte.
  • Mateusz Morawiecki potwierdził swoją obecność na wigilii w rozmowie z Polsat News, a po niej udał się własne spotkanie z współpracownikami.

Wigilia PiS u Jarosława Kaczyńskiego

We wtorek 16 grudnia 2025 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem parlamentarzystów i partyjnych działaczy. Zaproszenie wystosował Jarosław Kaczyński, a na miejscu pojawili się m.in. Jacek Kurski, Ryszard Terlecki, Piotr Gliński, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Przemysław Czarnek oraz Jacek Sasin.

Konflikt w PiS i rola Mateusza Morawieckiego

Najwięcej emocji wzbudzała obecność Mateusza Morawieckiego, który od dłuższego czasu pozostaje w napiętych relacjach z frakcją określaną jako „maślarze”. W jej skład mają wchodzić m.in. Jacek Sasin i Przemysław Czarnek. Właśnie te podziały sprawiły, że część obserwatorów zastanawiała się, czy były premier w ogóle pojawi się na spotkaniu u prezesa PiS.

Wigilia u Morawieckiego

Po godzinie 19:00 Mateusz Morawiecki był już gościem programu w Polsat News, gdzie odniósł się do wydarzeń z Nowogrodzkiej. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim jasno potwierdził swoją obecność na partyjnym opłatku.

Przyjechałem prosto z Nowogrodzkiej z opłatka z naszymi parlamentarzystami i wracam — mówił Morawiecki. — Ale potem ma pan własną wigilię — wtrącił Bogdan Rymanowski. — Dopiero jak ostatni goście się rozejdą, to mamy współpracowników, paru samorządowców i kolegów, koleżanki z PiS — odpowiedział Morawiecki.

Po wyjściu ze studia były premier udał się na spotkanie. Na wigilii u Morawieckiego pojawili się m.in. Janusz Cieszyński, Piotr Müller, Marcin Ociepa.

