Mateusz Morawiecki zorganizował drugą wigilię z politykami PiS

Wigilia PiS u Jarosława Kaczyńskiego odbyła się 16 grudnia 2025 r. w Warszawie, gromadząc czołowych polityków partii.

Spotkanie miało charakter testu jedności PiS, z uwagi na narastające wewnętrzne spory i napięte relacje między frakcjami.

Szczególną uwagę przykuła obecność Mateusza Morawieckiego, którego relacje z frakcją "maślarzy" są mocno napięte.

Mateusz Morawiecki potwierdził swoją obecność na wigilii w rozmowie z Polsat News, a po niej udał się własne spotkanie z współpracownikami.

Wigilia PiS u Jarosława Kaczyńskiego

We wtorek 16 grudnia 2025 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem parlamentarzystów i partyjnych działaczy. Zaproszenie wystosował Jarosław Kaczyński, a na miejscu pojawili się m.in. Jacek Kurski, Ryszard Terlecki, Piotr Gliński, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Przemysław Czarnek oraz Jacek Sasin.

Konflikt w PiS i rola Mateusza Morawieckiego

Najwięcej emocji wzbudzała obecność Mateusza Morawieckiego, który od dłuższego czasu pozostaje w napiętych relacjach z frakcją określaną jako „maślarze”. W jej skład mają wchodzić m.in. Jacek Sasin i Przemysław Czarnek. Właśnie te podziały sprawiły, że część obserwatorów zastanawiała się, czy były premier w ogóle pojawi się na spotkaniu u prezesa PiS.

Wigilia u Morawieckiego

Po godzinie 19:00 Mateusz Morawiecki był już gościem programu w Polsat News, gdzie odniósł się do wydarzeń z Nowogrodzkiej. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim jasno potwierdził swoją obecność na partyjnym opłatku.

— Przyjechałem prosto z Nowogrodzkiej z opłatka z naszymi parlamentarzystami i wracam — mówił Morawiecki. — Ale potem ma pan własną wigilię — wtrącił Bogdan Rymanowski. — Dopiero jak ostatni goście się rozejdą, to mamy współpracowników, paru samorządowców i kolegów, koleżanki z PiS — odpowiedział Morawiecki.

Po wyjściu ze studia były premier udał się na spotkanie. Na wigilii u Morawieckiego pojawili się m.in. Janusz Cieszyński, Piotr Müller, Marcin Ociepa.

