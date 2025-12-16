Morawiecki ucina plotki o rozłamie: „PiS to moja partia”

Mateusz Morawiecki kategorycznie zaprzecza doniesieniom o rozłamie w PiS, deklarując, że "Prawo i Sprawiedliwość to moja partia" i nie zamierza jej opuszczać.

Były premier podkreśla jedność PiS, mimo wewnętrznych dyskusji, i wskazuje Jarosława Kaczyńskiego jako niekwestionowanego lidera polskiej prawicy.

Morawiecki ostro krytykuje Donalda Tuska, zarzucając mu mistrzostwo w marketingu politycznym i propagandzie, a także negatywnie ocenia decyzje rządu dotyczące kluczowych projektów infrastrukturalnych.

Przyszłość Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości

Od kilkunastu dni w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia o napięciach wewnątrz PiS. Spekulacje te dotyczyły m.in. możliwego podziału ugrupowania oraz przyszłej roli, jaką miałby odegrać Mateusz Morawiecki. Były premier zdecydował się publicznie zabrać głos w tej sprawie na antenie Polsat News, jednoznacznie zaprzeczając doniesieniom o rozłamie.

– „Prawo i Sprawiedliwość to moja partia” – powiedział były premier, podkreślając swoje przywiązanie do ugrupowania. Jak zaznaczył, nie ma planów tworzenia nowej formacji ani opuszczania szeregów PiS.

Jedność PiS i odpowiedź na wewnętrzne napięcia

Morawiecki odniósł się również do sugestii, jakoby w partii miało dojść do podziałów personalnych i programowych. – „Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością. Oczywiście ja zawsze odpowiadam, jeżeli moi ludzie są traktowani, jeżeli ja jestem atakowany” – stwierdził, nawiązując do ostatnich publicznych wypowiedzi Jacka Kurskiego.

Były premier zaznaczył, że dyskusje i spory są naturalnym elementem życia politycznego, jednak nie oznaczają rozpadu ugrupowania. Jego zdaniem PiS koncentruje się obecnie na pracy programowej i prezentowaniu alternatywy wobec działań obecnego rządu.

Kto jest liderem polskiej prawicy

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał również o przywództwo na polskiej prawicy. – „Liderem polskiej prawicy jest Jarosław Kaczyński, a pan prezydent Karol Nawrocki jest oczywiście postacią już dzisiaj symboliczną” – ocenił Morawiecki. Dodał przy tym, że docenia „asertywną postawę” głowy państwa.

Były premier zapewnił, że regularnie rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim, a kierownictwo partii jest zgodne co do dalszych działań politycznych.

Krytyka Donalda Tuska i rządu

W rozmowie nie zabrakło również ostrych ocen pod adresem obecnego premiera. Zdaniem Morawieckiego Donald Tusk koncentruje się głównie na przekazie medialnym. – „Jest w jednej sprawie mistrzem, żeby nie powiedzieć arcymistrzem – w marketingu politycznym i propagandzie” – mówił, porównując działania szefa rządu do stylu Jerzego Urbana. Odnosząc się do projektów infrastrukturalnych, były premier krytykował m.in. decyzje dotyczące CPK, portu w Świnoujściu oraz inicjatywy „Port Polska”, którą określił jako element odwracania uwagi od rzeczywistych problemów.

