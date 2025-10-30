gfsgfsgfs

Donald Tusk reaguje na spotkanie Zbigniewa Ziobry z Viktorem Orbanem

Premier Węgier Viktor Orban informował w mediach społecznościowych, że spotkał się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Spotkanie odbyło się przy okazji pokazu filmu dokumentalnego „Przejęcie” w reżyserii Marcina Tulickiego obrazującego "demontaż rządów prawa i przejęcie instytucji państwa i mediów przez rząd Donalda Tuska".

Stało się to niedługo po tym, jak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także jego zatrzymanie i aresztowanie. Ma to związek z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Dla kontekstu warto przypomnieć, że Marcin Romanowski były wiceminister sprawiedliwości otrzymał na Węgrzech azyl polityczny po tym, jak postawiono mu 11 zarzutów związanymi z Funduszem Sprawiedliwości.

- Albo w areszcie, albo w Budapeszcie - napisał Donald Tusk na X komentując wizytę Ziobry w Budapeszcie.

Zbigniew Ziobro odpowiada Donaldowi Tuskowi. "Do Berlina, albo za kratki"

- Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki - albo do Berlina, albo za kratki - odpowiedział Zbigniew Ziobro Tuskowi.

Warto przypomnieć, że za dwa lata w 2027 roku odbyć się mają wybory parlamentarne w Polsce.

- Niby ładnie rymujesz, a jednak nic nie kapujesz. Manatki i kratki, to Twój czas odsiadki - odpisał Ziobrze poseł Lewicy Tomasz Trela.

Niespodziewanie do dyskusji dołącza poseł Konfederacji

Na wpis Zbigniewa Ziobry zareagował poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa, który wytknął byłemu ministrowi sprawiedliwości, że w trakcie swojego urzędowania nie prowadził rozliczeń z poprzednimi rządami Donalda Tuska.

- Będzie Pan uprzejmy wymienić ilu Pan umieścił za kratkami jak już miał Pan właściwie wszelkie instrumenty przez kilka lat? Chyba jednak tania propaganda może tym razem nie być za bardzo efektywna - napisał Mulawa na X.

Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki - albo do Berlina, albo za kratki. https://t.co/Bz1s5RfoAo— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) October 30, 2025

Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki - albo do Berlina, albo za kratki. https://t.co/Bz1s5RfoAo— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) October 30, 2025

Z. ZIOBRO: TUSK POSZEDŁ NA CAŁOŚĆ LICZĄC, ŻE NIE ODDA WŁADZY. ONI PONIOSĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŁAMANIE PRAWA | SEDNO SPRAWY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.