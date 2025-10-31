Wspominamy papieża Franciszka, profesora Strzembosza i generała Skrzypczaka. Zobacz, kto jeszcze odszedł w tym roku [ZDJĘCIA]

Papież Franciszek (✝ 88 l.), głowa Kościoła katolickiego

(zm. 21 kwietnia 2025 r.) Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, syn włoskich emigrantów, chemik. Wstąpił do jezuitów w 1958 r., biskupem Buenos Aires został w 1998 r. a w 2001 r. kardynałem. Wybrany po rezygnacji Benedykta XVI na papieża, obrał imię Franciszka z Asyżu. Mieszkał w Domus Sanctae Marthae, mył stopy więźniom, krytykował kapitalizm. Kanonizował Jana XXIII, Pawła VI, Pawła z Krzyża.

Prof. Adam Strzembosz (✝ 95 l.), pierwszy prezes Sądu Najwyższego

(zm. 10 października 2025 r.) Wybitny polski prawnik, sędzia i profesor nauk prawnych, autorytet wymiaru sprawiedliwości. Ukończył prawo na UW, doktorat i habilitację na KUL. W PRL sprzeciwiał się autorytaryzmowi, angażując się w niezależne struktury związkowe w Ministerstwie Sprawiedliwości po 1980 r. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego wiceminister sprawiedliwości. Od 1990 do 1998 r. pierwszy prezes Sądu Najwyższego po upadku komunizmu, z urzędu przewodniczący Trybunału Stanu.

Marian Turski (✝ 98 l.), historyk i dziennikarz, ocalały z Holocaustu

(zm. 18 lutego 2025 r.) Urodził się w Druskienikach na Litwie, przebywał w getcie łódzkim od 1940 r., więzień Auschwitz-Birkenau (1944–1945) i Buchenwaldu, przeżył marsze śmierci. Po wojnie publicysta w „Sztandarze Młodych”, od 1958 r. szef działu historycznego „Polityki”. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i Rady Muzeum POLIN, walczył z negacją Holokaustu. Autor książek, edukator.

Gen. Waldemar Skrzypczak. Rodzina: dwa razy brał ślub. To w Legionowie miał swoją oazę [ZDJĘCIA]

Barbara Skrzypek (✝ 66 l.), urzędniczka, szefowa biura PiS

(zm. 15 marca 2025 r.) Absolwentka historii UJ. Wieloletnia współpracownica prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Organizowała pracę biura PC i PiS. W 2018 r. pojawiła się na 41. miejscu listy wpływowych „Wprost”. Członkini zarządu Instytutu Lecha Kaczyńskiego, akcjonariuszka Srebrnej. Zmarła na zawał kilka dni po przesłuchaniu w prokuraturze ws. afery „dwóch wież”.

Gen. Waldemar Skrzypczak (✝ 69 l.), oficer Wojska Polskiego, wiceszef MON

(zm. 21 lipca 2025 r.) Generał dywizji, dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), ekspert bezpieczeństwa. W Iraku (2005) kierował Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe, szkoląc Irakijczyków. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji w latach 2012 – 2013. Po emeryturze doradca MON, komentator TVN24, RMF FM, cytowany często w „Super Expressie”; nawoływał do przeciwstawiania się rosyjskiemu imperializmowi.

Jerzy Dziewulski (✝ 81 l.), były policjant antyterrorysta, polityk

(zm. 11 sierpnia 2025 r.) Karierę zaczął w 1966 r. w stołecznej Milicji Obywatelskiej (później Policji). Szkolił się w USA, Izraelu i Francji. W 1991 r. zdobył mandat z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (PPPP), później z SLD. W PRL był członkiem PZPR, później doradca i szef ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. bezpieczeństwa (1995–2005). Konsultant serialu „07 zgłoś się”, komentator medialny.

Longin Pastusiak (✝ 89 l.), polityk, historyk, politolog i amerykanista

(zm. 10 stycznia 2025 r.) Członek PZPR w latach 1961–1990, członek SdRP i SLD (wiceprzewodniczący SLD w latach 2008–2012). Poseł na Sejm I–III kadencji (1991–2001). Autor ponad 600 publikacji, w tym 60 książek o USA i stosunkach międzynarodowych; twórca programu telewizyjnego o historii Ameryki. Inicjator Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku.

Józef Grzegorz Kurek (✝ 71 l.), samorządowiec

(zm. 4 stycznia 2025 r.) W PRL działał w PZPR. W 1988 r. objął stanowisko naczelnika Mszczonowa (woj. mazowieckie), a po reformie 1990 r. został burmistrzem, pełniąc funkcję nieprzerwanie przez 37 lat do śmierci. Był najdłużej urzędującym burmistrzem w historii Polski. Pod jego kierownictwem Mszczonów (6 tys. mieszkańców) przekształcił się w prężny ośrodek. Poseł PiS w VIII kadencji Sejmu (2015–2019).

Ryszard Stanibuła (✝ 74 l.), weterynarz, poseł na Sejm

(zm. 11 lutego 2025 r.) Kierownik lecznicy dla zwierząt w Grabowcu, pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zamościu i w Lublinie, pełnił też funkcję zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii. Związany z ruchem ludowym – należał najpierw do ZSL, potem do PSL. W latach 1993–2005 sprawował mandat posła na Sejm II, III i IV kadencji. Zasiadał we władzach lubelskiego PSL, a także w Związku Ochotniczych Starzy Pożarnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Krzysztof Kononowicz (✝ 62 l.), osobowość internetowa, były kandydat na prezydenta

(zm. 6 marca 2025 r.) Syn repatrianta z Białorusi. Sławę zyskał w 2006 r. kandydaturą na prezydenta Białegostoku z hasłem „Będę walczył z bezdomnością”. Jego chaotyczna mowa stała sprawiła, że stał się popularny w internecie. W 2010 r. kandydował do rady miasta w Białymstoku, w 2020 r. kandydował na prezydenta RP. Prowadził kanał YouTube „Szkolna 17”. Zmarł w hospicjum.

Witold Fokin (✝ 93 l.), pierwszy premier niepodległej Ukrainy

(zm. 20 marca 2025 r.) Pracował jako inżynier zakładach przemysłowych ZSRR. W 1971 został skierowany do pracy w Głównym Urzędzie Planowania USRR. Od 1990 do 1991 zasiadał w CK KPZR. W październiku 1990 powołano go na stanowisko p.o., a później zatwierdzono go na przewodniczącego rady ministrów Ukraińskiej SRR. Od sierpnia 1991 do października 1992 był premierem Ukrainy. Zasiadał także w Radzie Najwyższej I kadencji.