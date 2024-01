Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu. Protesty pod aresztem. Pojawił się Jarosław Kaczyński

Do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika doszło ok. godz. 19:00. Politycy PiS zostali aresztowani przez policję i zawiezieni na komisariat policji na ul. Grenadierów, a potem do więzienia na warszawskim Grochowie. - Osoby, w stosunku do których prowadzono czynności, zgodnie z nakazem sądu, zostały doprowadzone do właściwej jednostki penitencjarnej - poinformowała we wtorek na platformie X Komenda Stołeczna Policji.