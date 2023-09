To właśnie Marek Sawicki był jednym z głównych orędowników startu PSL w wyborach parlamentarnych w ramach Trzeciej Drogi i koalicji z Szymonem Hołownią. - Dobra kampania da nam nawet 20 procent poparcia. Nie będziemy iść na wybory na jednej wielkiej liście. Z Tuskiem przegramy - mówił wprost w rozmowie z nami już w marcu 2023 r. I rzeczywiście tak się stało. Trzecia Droga walczy o trzecie miejsce w sondażach przedwyborczych - zaraz po PiS i KO - z Konfederacją, osiągając między 8 a kilkanaście procent. Co warto wiedzieć o jednym z głównych polityków PSL? Niewielu wie, że Marek Sawicki ma tytuł doktora nauk z... No właśnie, to dla wielu może być spore zaskoczenie.

Rodzina: cztery siostry i ministrant

Marek Wacław Sawicki urodził się 8 kwietnia 1958 r. w Sawicach-Dworze. Jak sam pisze na swojej stronie internetowej: tam się wychowałem w domu rodzinnym, zbudowanym w latach 30. ubiegłego stulecia przez dziadka ze strony Ojca -Wacława. Dziadek Wacław, żołnierz Armii Krajowej, został w listopadzie 1944 wywieziony na Ural, a w 1945 rozstrzelany. Babcia zmarła na tyfus zarażona przez Rosjan, których ukrywała. Ojciec został sam z trójką młodszego rodzeństwa na rodzinnym gospodarstwie. Moi rodzicie ciężko pracowali, prowadząc gospodarstwo i wychowując mnie i moje cztery siostry. Ukształtował mnie dom i rodzina, przykład dziadków i rodziców, tradycje patriotyczne, bycie ministrantem i aktywnie uczestnictwo w życiu naszej parafii w Sawicach. Te wartości zawsze były i są dla mnie bardzo ważne.

Wykształcenie

Marek Sawicki ukończył Technikum Rolnicze w Sokołowie Podlaskim, a w 1983 r. studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 1997 ukończył studia podyplomowe w zakresie wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 r. uzyskał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej uprawie ziemniaka.

Kariera polityczna Marka Sawickiego

Marek Sawicki od 1988 r. należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1990 jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1997 był wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, następnie sekretarzem Rady Naczelnej PSL. W 2008 został ponownie wiceprezesem NKW partii (zajmował to stanowisko do 2012). W 2015 r. został wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej PSL, którym był aż do 2022 r.

Marek Sawicki ma ogromne doświadczenie jako poseł i co warte podkreślenia nigdy nie był tzw. spadochroniarzem. Od 1993 jest posłem na Sejm II, III, IV, V, VI, VII, VIII i obecnej, IX kadencji zawsze z okręgów siedleckich. Zajmował też stanowiska rządowe. 16 listopada 2007 objął urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi w pierwszym rządzie Donalda Tuska. W drugim rządzie Donalda Tuska w 2011 r. zachował stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Po ujawnionych nagraniach i zarzutach o niegospodarność podlegających mu spółek skarbu państwa, podał się do dymisji. W 2014. r jednak powrócił do rządu Tuska jako minister rolnictwa. 22 września 2014 ponownie został powołany na ten urząd, tym razem w rządzie Ewy Kopacz. W 2019 został wybrany jako poseł na kolejną kadencję Sejmu, otrzymując niemal 19 tys. głosów.

Majątek Marka Sawickiego - oszczędności w złotówkach, dom, gospodarstwo rolne i cztery samochody

Marek Sawicki zgodnie ze swoim oświadczeniem majątkowym złożonym w kwietniu 2023 r. w Sejmie zgromadził 120 tysięcy zł oszczędności. Ma też wraz z żoną dom o powierzchni 250 mkw. warty 400 tys. złotych, a także gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni 4 ha z oborą, stodołą i garażami, także we współwłasności z żoną. Jak wynika z oświadczenia poseł Sawicki zarobił w 2022 r. 227 tysięcy 383 zł brutto. Jeśli chodzi o samochody, to poseł zgromadził ich pokaźną kolekcję, choć nie są to nowe modele. Wręcz przeciwnie, niektóre to już niemal zabytki! Poseł Sawicki wykazał posiadanie 34-letniego ciągnika Ursus, dwie skody octavia z 2010 i 2011 r. oraz forda focusa z 2017 r. i toyotę avensis z 2013 r.

