Co kryją garaże byłego ministra rolnictwa? Sprawdziliśmy oświadczenie majątkowe Marka Sawickiego

Wybory parlamentarne 2023 za pasem. Były minister rolnictwa w rządach PO-PSL Marek Sawicki kandyduje do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Podobnie jak inni posłowie, polityk co roku przedstawia swoje oświadczenia majątkowe. Sprawdziliśmy je dla Was dokładnie. Dowiecie się między innymi, jakie samochody lubi kandydat do Sejmu, czy jest oszczędny i ile dokładnie zarabia.