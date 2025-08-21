Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która zawierała także przepisy dotyczące mrożenia cen prądu.

To pierwsze weto prezydenta, jednak jednocześnie złożył własny projekt ustawy o zamrożeniu cen energii.

Jednocześnie do Sejmu został zgłoszony prezydencki projekt, który przedłuża zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Karol Nawrocki w samo południe w czwartek (21 sierpnia) oświadczył, że zdecydował zawetować tzw. ustawę wiatrakową. W ustawie zapisane były także przepisy regulujące ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. Tym samym jest to pierwsze weto prezydenta.

Jednocześnie prezydent Nawrocki zapowiedział, że złoży w Sejmie własny projekt ustawy dotyczącej cen prądu: - W tej ustawie, drodzy państwo, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025, jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana – komentował prezydent.

Faktycznie, do Sejmu został już zgłoszony prezydencki projekt, który zawiera te same zapisy, co znajdujące się w zawetowanej przez Nawrockiego ustawie. W sieci pojawiło się zdjęcie pisma, pokazała je choćby była premier, Beata Szydło. Europosłanka napisała:

Bardzo dobra decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Zamiast krzyczeć, niech Tusk i jego ludzie szybko przegłosują prezydencką ustawę o obniżce cen energii. I niech przestaną się bawić w idiotyczne gierki.

Jakie są to konkretnie zapisy projektu zgłoszonego przez prezydenta? Przewidują one zmianę ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i przedłużenie okresu, w którym gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej zamrożonych na poziomie 500 zł za MWh netto do 31 grudnia 2025 r.

Jak wiadomo, obecnie zamrożone ceny obowiązują do 30 września 2025 roku. Rekompensaty dla sprzedawców energii za sprzedaż po zamrożonej cenie są wypłacane z funduszu COVID-19. W prezydenckim projekcie Karola Nawrockiego nie ulegają one zmianie. Ich maksymalną wysokość określa się na nieco ponad 4 mld zł w 2025 r. i niemal 1 mld zł w 2026 r.

