Polska zażąda reparacji wojennych od Rosji?! "We wrześniu rozpocznie prace zespół"

Kłopotek pojechał rowerem na pielgrzymkę do Lichenia. Na kolanach modli się, by Polacy w wyborach wybrali mądrze

Polityk PO ujawnił, co się zmieni w pogrzebach po ich wybranej. Dobry pomysł?

Marcin Kierwiński posiada wraz z żoną 40 tysięcy złotych w gotówce i na rachunkach bankowych. Rok temu było to 550 tysięcy złotych. Z jego oszczędności wyparowało więc ponad pół miliona złotych i bliżej nie wiadomo, gdzie się podziało. Z oświadczenia majątkowego posła wynika, że nie kupił ani domu, ani samochodu, ani żadnej rzeczy wartej więcej, niż 10 tysięcy złotych. Polityk pobiera z kasy Sejmu 193 tysiące złotych uposażenia poselskiego oraz 46 tysięcy złotych diety parlamentarnej. Prócz tego zarobił 34 tysiące złotych na wynajmie dwóch mieszkań.

Kandydat do Sejmu sporo zainwestował w nieruchomości. Jedną z nich jest mieszkanie o powierzchni 35 m2, warte 350 tysięcy złotych. Kupił też działkę rekreacyjną o powierzchni 2400 m2 z domkiem rekreacyjnym (dwie kondygnacje, powierzchnia 35 m2) wraz z udziałem w gruntowej drodze dojazdowej. Działkę i domek wycenił w oświadczeniu majątkowym na 250 tysięcy złotych. Prócz tego posiada 1/4 udziału w mieszkaniu o wielkości 53 m2 wraz z garażem, warte 90 tysięcy złotych. Jest to spadek po jego matce Ewie Kierwińskiej. Wraz z żoną są też właścicielami mieszkania o powierzchni 89 m2 z miejscem i pomieszczeniami gospodarczymi, wartego 750 tysięcy złotych. Wziął na nie 600 tysięcy złotych kredytu hipotecznego, wkład własny wyniósł 150 tysięcy złotych. Ostatnia nieruchomość to mieszkanie o powierzchni 23.5 m2, warte 375 tysięcy złotych.

Poseł jeździ pięcioletnim fordem S-MAX, wartym 90 tysięcy złotych stylowym minivanem. Kredyt na jego zakup spłacił w lipcu 2022 roku.

Kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania w City Bank Handlowy 601 tysięcy złotych, do spłacenia zostało 460 tysięcy złotych. Prócz tego polityk zaciągnął pożyczkę z sejmowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 40 tysięcy złotych. Ma do spłaty jeszcze 27 tysięcy złotych.

SPRAWDŹ: Najnowszy sondaż. PiS z największą stratą! Kaczyński łapie się za głowę