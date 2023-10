Kolejny wniosek wpłynął do prokuratury! Chodzi o Tomasza Grodzkiego

Donald Tusk, zgodnie z prawem, wszedł już w wiek emerytalny. W kwietniu 2022 skończył 65 lat. Oznacza to, że po przekroczeniu tego wieku, mógł składać w ZUS papiery i zostać emerytem. Na jak wysoką emeryturę może liczyć Donald Tusk? Zgodnie z szacunkami mediów za pracę w unijnych instytucjach szef PO może liczyć na ok. 20 tys. zł emerytury, a jego świadczenie z ZUS, zgodnie z wyliczeniami powinno wynieść kolejne kilka tysięcy. Sam Donald Tusk, gdy głośno stało się o temacie jego emerytury, przyznał w jednym z wywiadów: - Gdy dostanę tę emeryturę, to chętnie podzielę się informacją, ile dokładnie wynosi. A gdy otrzymam emeryturę europejską, też o tym poinformuję - powiedział w zeszłym roku polityk w rozmowie z natemat.pl.

W tym samym wywiadzie mówił też, jakie wyliczenia emerytalne dostał z ZUS: - Ostatnia informacja, jaką dostałem z ZUS, mówi o 3 tysiącach z kawałkiem. Ta kwota, podobnie jak w przypadku innych osób, co jakiś czas ulega pewnym zmianom, bo niestety rośnie umieralność, a to wpływa na wyliczenia - powiedział wówczas.

Wybory 2023. Donald Tusk majątek. Co ma były premier?

Donald Tusk w 2022 roku wrócił do polskiej polityki po tym jak przez kilka lat sprawował funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Zdaniem mediów, jako szef Rady Europejskiej zarabiał nawet ok. 140 tys. zł miesięcznie. W 2021 roku Wirtualna Polska sprawdziła, jak może wyglądać aktualny majątek Tuska. Dla porównania przywołali oświadczenie majątkowe Tuska opublikowane w 2014 roku. Tusk zadeklarował wówczas (w 2014), że zgromadził 152 tys. złotych i 2400 dolarów. Był też właścicielem (razem z żoną) dwóch mieszkań o wielkości 40 oraz 65,5 metrów - jedno warte ok. 500 tys, drugie około 300 tys. kwadratowych i działki letniskowej wartej ok. 150 tys, jako własność małżeńska. Miał też Toyotę Auris z 2007 r.

Dziennikarze Wp. pl sprawdzili po latach ten stan: - W poszukiwaniu należących do niego nieruchomości, przystąpiliśmy do przeglądania ksiąg wieczystych. Ku naszemu zdziwieniu Tusk na początku sierpnia 2021 r. nie miał żadnych domów, mieszkań, lokali użytkowych, działek, gruntów rolnych. Nic. Zero. Nawet tych nieruchomości, które w 2014 r. zgłosił jako swoje - czytamy na wp.pl.

Sam Donald Tusk, gdy pojawił się wspomniany tekst Wp.pl na temat majątku Tuska i tego, że miał go przepisać na żonę, zabrał wówczas głos i nagrał oświadczenie wideo: - Tak, podjęliśmy taką decyzję kilka lat temu - potwierdza Donald Tusk, a następnie tłumaczy, skąd wzięła się ta decyzja. - Rodzina i moja żona Gosia odczuwali zagrożenie związane z tą nieustającą nagonką zorganizowaną na mnie z powodów politycznych przez PiS i rząd PiS-u, absolutnie zrozumiałe jest to poczucie zagrożenia. Jedyną intencją tej decyzji było bezpieczeństwo mojej rodziny, a nie ukrycie czegokolwiek - powiedział wtedy Donald Tusk. W ostatni czasie, gdy wiadomo było, że Tusk będzie startował w wyborach 2023, pojawiały się apele, by ujawnił majątek.