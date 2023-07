PiS domaga się od Tuska: Ujawnij swoje zarobki!

- W piątek "Super Express" ujawnił informację, że Donald Tusk nie jest skory do tego, żeby ujawnić, ile zarabiał kiedy zakończył sprawowanie funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej - powiedział na poniedziałkowej (17 lipca) konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wraz z wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim zaapelowali do przewodniczącego PO Donalda Tuska o to, by nie ukrywał przed wyborcami stanu swojego konta.

Tusk nie reaguje na apele o ujawnienie majątku

- Apelujemy, żeby Donald Tusk ujawnił swój majątek i powiedział Polakom, ile zarobił w Brukseli, ile pobierał świadczenia po zakończeniu funkcji Rady Europejskiej - wezwali politycy PiS. Według Kalety, sprawowanie przez Tuska funkcji szefa Rady Europejskiej przez pięć lat było niezwykle intratne. - Donald Tusk zarabiał ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak mało kto wie, że przez kolejne dwa lata mógł wnioskować o przyznanie tzw. świadczenia przejściowego, które mogło wynosić około 60 tysięcy złotych miesięcznie - mówił Kaleta.

Unijne instytucje też nabrały wody w usta

Jak dodał wiceminister Kaleta, w tym czasie Tusk był zaangażowany w spór polityczny w Polsce, jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. - Od piątku jest cisza w tej sprawie, jeśli chodzi o stanowisko Donalda Tuska. Dlatego apelujemy dzisiaj, żeby Donald Tusk nie zasłaniał się kolegami z "Grupy Webera", którzy odmówili ujawnienia tej informacji wnioskującemu mężczyźnie i żeby powiedział Polakom, czy po zakończeniu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej dalej pobierał sute wynagrodzenia - apelował Kaleta.

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości lider PO powinien ujawnić, ile zarobił w Brukseli oraz ile pobierał świadczenia po zakończeniu funkcji Rady Europejskiej. - Zasadne jest, żeby pretendent do najważniejszych funkcji w państwie przekazał, jakim majątkiem dysponuje i w jaki sposób go pozyskał - podkreślił Kaleta.

Jabłoński: Obywatele mają prawo wiedzieć

- Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób są wydawane ich pieniądze, tym bardziej jeśli mówimy o bardzo wysokich pensach. Jeśli jeden z najważniejszych polityków opozycji mówi, że nie chce ujawnić tych zarobków, które otrzymywał z pieniędzy publicznych, a instytucje europejskie go w tym wspierają, to jest to co najmniej skrajna hipokryzja, jeśli nie jest to próba ukrycia faktów przed opinia publiczną - ocenił Paweł Jabłoński.

Wiceminister @sjkaleta: Donald Tusk wiele mówi o sytuacji ekonomicznej Polaków, a tymczasem sam pławi się w luksusach za brukselskie pieniądze. Dlatego powinien przekazać opinii publicznej informację jakim majątkiem dysponuje i jakim sposobem go pozyskał. pic.twitter.com/xYTH4Xzkow— Suwerenna Polska (@Suwerenna_POL) July 17, 2023

