Michał Kołodziejczak to lider Agrounii, który w wyborach parlamentarnych 2023 stratuje jako kandydat Koalicji Obywatelskiej w Koninie z pierwszego miejsca. Kołodziejczak do tej pory nie był ani posłem, ani senatorem, więc nie składał oświadczenia majątkowego. Ostatnią funkcją publiczną Kołodziejczaka było zasiadanie przez niego w radzie gminy i miasta Błaszki. W 2017 roku złożył on oświadczenie majątkowe za 2016 rok, zaś w 2018 roku złożył kolejne oświadczenie na koniec kadencji radnego. Jaki majątek ma Michał Kołodziejczak, co zadeklarował w oświadczeniu?

Wybory 2023. Oświadczenie majątkowe Michała Kołodziejczaka

Kołodziejczak w oświadczeniu, które składał jako radny w 2017 roku wskazał, że miał wtedy zasoby pieniężne: 35 tys., gospodarstwo rolne o powierzchni 2,5 ha o wartości 150 tys. Inna nieruchomość w oświadczeniu to dzierżawiony teren 13,5 ha. Z tytułu zatrudnienia jako radny zarobił 8 400 zł. Potem wprowadził korektę i wskazał: że gospodarstwo warte jest 75 tys.

W 2018 roku Michał Kołodziejczak w oświadczeniu na koniec kadencji wpisał majątek: ponad 65 tys. zł i gospodarstwo rolne o produkcji roślinnej o powierzchni 13, 5 ha warte milion, w tym 2,5 ha własność, a 11 ha to dzierżawa. Z diety radnego miał 5 600 zł. Wpisał też w oświadczeni traktor marki John Deere z 2017 roku i podajnik do kapusty z 2017 roku (rolnik hoduje kapustę pekińską). W 2022 roku w wywiadzie dla Onetu działacz Agrounii przyznał, że jeździ Lexusem wartym 150 tys. zł i był w trakcie zakupy dodatkowych hektarów, których w sumie miałby 20 ha.