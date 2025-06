Kto trafi do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego? Znamy nazwiska

Kto może trafić do Pałacu Prezydenckiego, w którym zamieszka Karol Nawrocki? Sam prezydent-elekt zabrał głos w tej sprawie w jednym z powyborczych wywiadów. Ujawnił kilka nazwisk osób, które widziałby w swoim zespole. Muszą to być ludzie sprawdzeni, ze środowiska, które zna, tacy, którym ufa. Zebraliśmy nazwiska osób, które mogą trafić do prezydenckiej kancelarii.

Na stanowisko szefa gabinetu prezydenta trafi poseł PiS Paweł Szefernaker (38 l.), który skutecznie prowadził kampanię wyborczą Nawrockiego. Jego zastępcą ma zostać Jarosław Dębowski, obecny dyrektor biura prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zaufany człowiek Karola Nawrockiego. Za komunikację prezydenta będzie odpowiadał Rafał Leśkiewicz (48 l.), również związany dotychczas z Instytutem Pamięci Narodowej – obejmie funkcję rzecznika kancelarii.

Według ustaleń „Newsweeka”, całą Kancelarią Prezydenta RP może pokierować Przemysław Czarnek (48 l.), były minister edukacji. Jego zastępcą ma zostać Karol Rabenda, gdański radny i bliski znajomy Karola Nawrockiego z dawnych lat. Brał on czynny udział w kampanii wyborczej, zajmował się organizacją aktywności Marty Nawrockiej, przyszłej pierwszej damy. W rozmowie z "Super Expressem" Rabenda komentował swoją znajomość z Nawrockim:

Znamy się od studiów, chociaż nie byliśmy na tym samym roku. Ściślejszą współpracę zaczęliśmy trochę później, działaliśmy przy różnych tożsamościowych i historycznych wydarzeniach i inicjatywach Pamiętam taką sytuację, byliśmy na jednej uroczystości w Gdańsku z posłem Janem Kanthakiem, kiedy przemawiał Karol Nawrocki wtedy jako dyrektor Muzeum II Wojny, mówiliśmy, że to prezydencki format. Teraz wiemy już, że mieliśmy rację - mówił.

Za kwestie związane z obronnością w Pałacu odpowiadać ma historyk i były członek kolegium IPN, Sławomir Cenckiewicz (54 l.). Mówi się, że może zostać nawet szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wśród potencjalnych doradców pojawia się nazwisko Jacka Saryusza-Wolskiego (77 l.), byłego europosła PiS. Już w kampanii wyborczej Nawrocki zapowiadał, że chciałby, aby to właśnie on pełnił funkcję głównego doradcy. Nieoficjalnie mówi się także o Tomaszu Szatkowskim (47 l.), byłym wiceministrze obrony i ambasadorze przy NATO, jako kolejnym z możliwych doradców.

Mówi się, że przy ojcu mógłby działać syn, Daniel Nawrocki. O tym, że nadaje się do Pałacu Prezydenckiego mówił wuj Karola Nawrockiego. Zapytany o to Waldemar Nawrocki przyznał, że Daniel nadaje się do takich wyzwań: - Fajny jest młody, spokojny, wyważony. Śmiało by sobie dał radę. Na takim stanowisku nie każdy da sobie radę.

Aktywna prezydentura w stylu PiS, ale z własnym kierunkiem? Ekspert ocenia

Politolog dr Sergiusz Trzeciak (48 l.) uważa, że skład kancelarii pokazuje, iż Karol Nawrocki zamierza prowadzić aktywną politykę:

Mam wrażenie, że prezydent elekt tworzy autorski projekt kancelarii. Sądząc po niektórych nazwiskach, np. Jacek Saryusz-Wolski czy Tomasz Szatkowski, to są to osoby, które mają bardzo duże doświadczenie międzynarodowe w polityce europejskiej. To świadczy o tym, że Kancelaria Prezydenta będzie zachować się aktywnie, czyli tworzyć propozycje ustaw, które zapewne nie będą procedowane, ale inicjatywa ustawodawcza prezydenta będzie często wykorzystywana. Karol Nawrocki chce zaprosić osoby, które mają doświadczenie w polityce europejskiej, czy w polityce obronne, czy też w polityce historycznej. Będą w tym składzie także osoby z dużym doświadczeniem politycznym, jak pan Czarnek. Jego obecność świadczy o tym, że to też będzie prezydentura ofensywna, czyli prezydent będzie będzie proponował swoje projekt i będzie opiniował projekty rządowe. To rozsądne z punktu widzenia celów zarówno Nawrockiego, jak i celów PiS. Jeżeli PiS chce wygrać wybory za dwa lata, to muszą po prostu być ofensywni i muszą pokazać, że rząd niewiele robi.

Sonda Czy Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem Polski? Tak Nie Pożyjemy, zobaczymy. Czas pokaże