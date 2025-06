Były korwinista i kolega ze studiów ma zostać szefem kancelarii Karola Nawrockiego! Kim jest Karol Rabenda?

To z nimi będzie współpracować Karol Nawrocki. Media ujawniają nazwiska

Media donoszą, że Karol Nawrocki dokonał już pierwszych wyborów jeśli chodzi o grono jego przyszłych najbliższych współpracowników. Jak podaje "Rzeczpospolita", szefem kancelarii prezydenta ma zostać Karol Rabenda. Kim jest? Może pochwalić się sporym doświadczeniem.

Karol Rabenda - młodość i życie prywatne

Karol Rabenda urodził się 16 czerwca 1983 w Malborku. Ukończył studia historyczne na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a potem studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zawodowo także jest związany z branżą nieruchomości. Choć pochodzi z pomorskiej wsi Mątwy Wielkie, następnie związał się z Gdańskiem.

O jego życiu prywatnym wiadomo nie wiele. To, co można stwierdzić z całą pewnością, to że ma żonę i trzech synów.

Karol Rabenda w polityce

Karol Rabenda w 2008 roku związał się z polską konserwatywno-liberalna partią polityczną Unia Polityki Realnej. Współtworzył także gdański Klub Republikański związany z Fundacją Republikańską. W 2015 współtworzył partię KORWiN, startował także do wyborów parlamentarnych z jej list, jednak ta nie przekroczyła progu wyborczego. W tym samym roku został wybrany na prezesa Stowarzyszenia „Republikanie”, zastępując na tym stanowisku Przemysława Wiplera (obecnie posła Konfederacji). W 2017 roku został wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina.

W wyborach samorządowych w 2018 roku z sukcesem wystartował do rady miejskiej Gdańska z list PiS-u. W 2019 startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a następnie do Sejmu, lecz w żadnych nie uzyskał mandatu.

W 2021 roku został zawieszony w prawach członka partii Porozumienie, a następnie usunięty z niej. W tym samym roku współtworzył Partię Republikańską i szybko został przewodniczącym rady krajowej tego ugrupowania. W tym samym roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki powołał Karola Rabendę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Startował bez powodzenia w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy PiS, a pod koniec roku Partia Republikańska weszła w skład partii Jarosława Kaczyńskiego. W 2024 roku uzyskał reelekcję w wyborach samorządowych na urząd radnego miejskiego w Gdańsku. Po raz kolejny startował z list PiS-u.

Karol Rabenda - pozostałe aktywności

Karol Rabenda angażuje się w lokalne inicjatywy, jak na przykład Pomnik Kobiet Solidarności czy Gdański Marsz Pileckiego. Jest także członkiem ogólnopolskie stowarzyszenie konserwatywno-liberalne skupiające głównie studentów i przedsiębiorców KoLiber. Od 2018 roku był prezesem zarządu spółki Skarbu Państwa - Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej. Odszedł z urzędu po uzyskaniu mandatu poselskiego.

Znajomość z Karolem Nawrockim

Karol Rabenda jest dobrym znajomym prezydenta elekta. Jak się okazuje, poznali jeszcze w czasach studenckich. Później także mieli okazję do podtrzymywania znajomości.

- Znamy się od studiów, chociaż nie byliśmy na tym samym roku. Ściślejszą współpracę zaczęliśmy trochę później, działaliśmy przy różnych tożsamościowych i historycznych wydarzeniach i inicjatywach Pamiętam taką sytuację, byliśmy na jednej uroczystości w Gdańsku z posłem Janem Kanthakiem, kiedy przemawiał Karol Nawrocki wtedy jako dyrektor Muzeum II Wojny, mówiliśmy, że to prezydencki format. Teraz wiemy już, że mieliśmy rację - powiedział w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

Był także członkiem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Był odpowiedzialny za kampanię oraz spotkania z wyborcami żony Marty Nawrockiej oraz dbał o wizerunek całej rodziny.

