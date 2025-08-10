Co z posadą Dudy w MKOl? Media: ustalenia już nieaktualne

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-08-10 15:27

O dołączeniu Andrzeja Dudy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego po zakończeniu prezydentury mówi się już od końcówki 2024 roku. Jak jednak mówi źródło WP w MKOl, ówczesne ustalenia są już "raczej nieaktualne".

Andrzej Duda prezydent

i

Autor: Art Service / Super Express Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego
  • W 2024 roku PKOl zarekomendował Andrzeja Dudę na stałego członka MKOl
  • Andrzej Duda miał trafić do MKOl po skończeniu kadencji prezydenta
  • Według informacji Wirtualnej Polski, sprawa jest już "nieaktualna"

Andrzej Duda nie trafi ostatecznie MKOL?

W grudniu 2024 roku Polski Komitet Olimpijski przegłosował rekomendację Andrzeja Dudy na stałego członka MKOl. Jak podawała kilka miesięcy temu Wirtualna Polska, z rozmów z otoczeniem ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy wynikało, że nie chce on zostać szefem MKOl, ale chciałby zostać członkiem komitetu po zakończeniu kadencji. 

Według ustaleń WP, kandydatura Dudy nie była rozpatrywana przez specjalną Komisję Elekcyjną, a tematu powołania byłego prezydenta RP nie poruszono podczas marcowej sesji MKOl w Grecji. Według informatora portalu, jeśli ustalenia w sprawie obecności Andrzeja Dudy w MKOl zostały poczynione to są już nieaktualne. 

Powodami mają być śmierć piłkarza ręcznego Andrzeja Kraśnickiego w styczniu 2025 roku, oraz fakt, że Thomas Bach rzestał pełnić funkcję przewodniczącego MKOl-u. Nową szefową komitetu jest Kirsty Coventry, która planuje przemodelować organizację po swojemu.

PKOl nie angażuje się już w kampanię Dudy do MKOl

Jak podaje WP, obecnie członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie są zaangażowani w kampanię Dudy do MKOl. Informator portalu mówił, że o temacie się "na razie nie mówi".

Potwierdziła to także rzeczniczka prasowa PKOl, Katarzyna Kochaniak-Roman.

- Od momentu, kiedy w grudniu 2024 zgłosiliśmy kandydaturę Andrzeja Dudy na członka rzeczywistego MKOl, formalna rola PKOl w tym procesie została zakończona. Sprawa trafiła do właściwej komisji MKOl, a dalsze kroki zależą już tylko od MKOl. Nie mamy informacji, czy w tej chwili coś dzieje się w sprawie kandydatury prezydenta Andrzeja Dudy - potwierdziła rzeczniczka w rozmowie z WP.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Emerytura dla prezydenta RP. To Andrzej Duda dostanie z ZUS na odchodne
Rozjazd - KOŃCZY DUDA. BĘDĄ CUDA?
QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta?
Pytanie 1 z 15
Jak na drugie imię ma Andrzej Duda?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ DUDA