Czy Sikorski byłby lepszym premierem od Tuska? Zaskakujący werdykt Polaków!

Sikorski premierem na trudne czasy

Podczas rekonstrukcji rządu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski otrzymał funkcję wicepremiera. Pojawiły się spekulacje, czy szef MSZ nie jest szykowany na przejęcie stanowiska szefa rządu. Taką tezę wygłasza cześć polityków koalicji rządowej, a niektórzy przedstawiciele PO nie ukrywają, że Sikorski dobrze by sobie poradził jako prezes Rady Ministrów. - Tusk chce mieć Sikorskiego po swojej stronie. Widzi, że będzie ciężko wygrać z prawicą spod znaku PiS i Konfederacji w wyborach w 2027 r., dlatego krąży taki oto scenariusz, że na rok przed wyborami to właśnie Sikorski stanąłby na czele rządu, jako ten, który mógłby nas podnieść i dać nowe otwarcie w walce z prawicą – opowiada nam ważny polityk KO.

10 sierpnia „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki sondażu SW Research, w którym zapytano Polaków, czy Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk. Okazuje się, że zdania respondentów są mocno podzielone. „Tak” odpowiedziało 26,8 proc. badanych. Odpowiedź „nie, byłby gorszym premierem” wybrało 15,5 proc. respondentów a co najbardziej zaskakujące - 34,7 proc. ankietowanych nie widzą różnicy między Tuskiem a Sikorskim! Z kolei znaczna część respondentów (23 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Mężczyźni chętniej popierają szefa MSZ

Jeśli chodzi o podział ankietowanych na płcie, to Sikorski byłby lepszym szefem rządu zdaniem blisko co czwartej kobiety (23 proc.) i prawie co trzeciego mężczyzny (32 proc.). Najchętniej w roli premiera widzą go Polacy w wieku 25-34 lata (39 proc.).

Czy szef MSZ zastąpi na stanowisku Donalda Tuska? To niewykluczone. Elżbieta Jakubiak, która była szefową gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest zdania, że powołanie Sikorskiego na wicepremiera było pierwszym z kroków, jakie wykona obecny szef rządu. - Tusk zrobi coś, by wysunąć kandydaturę Sikorskiego na premiera - zapowiedziała jednoznacznie Jakubiak.

