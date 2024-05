Komorowski uderza w Dudę. "Nie wyobrażam sobie, żeby dojrzały mężczyzna..."

Wybory do PE

Bronisław Komorowski ostro o dudzie. "Niedojrzałość jako mężczyzny"

Bronisław Komorowski w podcaście "Faktu" pod tytułem "Bez żadnego trybu" został zapytany, czy uważa, że "Andrzej Duda nie dorósł do roli prezydenta Polski". Były prezydent przyznał, że "źle się czuje w roli krytyka prezydenta", ale mimo zdecydował się na uderzenie w Andrzeja Dudę.

- Jest w tym jakaś niedojrzałość jako człowieka, jako polityka, a nawet jako mężczyzny. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby jakiś dojrzały mężczyzna, pełniąc tak ważną funkcję, tweetował sobie, a to z "leśnym ruchadłem", a to "foczką" i tak dalej - powiedział Komorowski.

Były prezydent nawiązał do aktywności Andrzeja Dudy na X (dawniej Twitter). Głowa państwa odpisywała na portalu społecznościowym nastolatkom z specyficznymi pseudonimami takimi jak "dzika foczka", "ruchadło leśne", czy "seba sra do chleba".

Nie pierwszy raz Komorowski wypomina Dudzie brak dojrzałości. To samo mówił pięć lat temu

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Bronisław Komorowski wypomina Andrzejowi Dudzie "ruchadło leśne". Były prezydent nawiązywał do tego w programie Graffiti Polsatu w grudniu 2019 roku niedługo przed wyborami prezydenckimi. Wtedy również zarzucał mu niedojrzałość.

- Prezydent Duda zdradził przez okres pięciu lat symptomy niedojrzałości. To, że korespondował z "leśnym ruchadłem" i z "foczką" sobie tweetował świadczy o braku dojrzałości życiowej, także jako mężczyzny - mówił Komorowski.

Argument dotyczący tweetów prezydenta, był też często przytaczany przez polityków ówczesnej opozycji.

