i Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne Ważna decyzja ws. KPO. Unijni ministrowie zdecydują o pieniądzach dla Polski

Doniesienia mediów potwierdza KE

Komisja Europejska akceptuje! Polska bliżej KPO, jest zielone światło dla wniosku

Według doniesień potwierdzonych u źródła, Komisja Europejska dała zielone światło wobec polskiego dokumentu technicznego nieodzownego do przejścia procedury dotyczącej przyznania środków z KPO. Chodzi o tzw. ustalenia operacyjne. Te są obowiązkowe, by otrzymać płatność z programu. Wciąż jednak jest jeden problem stojący na drodze do uruchomienia wypłat.