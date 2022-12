Taki majątek ma Jan Olbrycht. Gigantyczna emerytura europosła!

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Majątek europosła Jana Olbrychta

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym europosła Jana Olbrychta wynika, że polityk ma zgromadzonych oszczędności: 200 tys. zł oraz 4,5 tys. euro. Oprócz tego w oświadczeniu wpisany jest też dom o wartości 801 tys. zł. Jeśli chodzi o wynagrodzenie to z tytułu mandatu europosła wynosi (brutto) 108 970,14 zł za rok 2021. Bajeczna jest też emerytura eurodeputowanego, który ma już 70 lat. Jego emerytura za 2021 rok wyniosła: 81 346,94 zł.

Jak naliczana jest emerytura europosłów? Jak podaje europarl.europa.eu: "Na mocy Statutu posła do Parlamentu Europejskiego obowiązującego od lipca 2009 r. wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują takie samo wynagrodzenie. Wynosi ono 38,5% wynagrodzenia podstawowego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie ze statutem, miesięczne wynagrodzenie posła wynosi €9.386,29 przed opodatkowaniem (od 01/01/2022.). Wypłaca się je z budżetu Parlamentu. Wszyscy posłowie odprowadzają unijny podatek i składki ubezpieczeniowe, po których potrąceniu wynagrodzenie wynosi €7.316,63. Ponadto w większości krajów UE posłowie do PE mają obowiązek odprowadzenia dodatkowego podatku krajowego. Ostateczna wysokość wynagrodzenia (po potrąceniu należności podatkowych) poszczególnych posłów zależy zatem od przepisów podatkowych obowiązujących w ojczystym kraju posła. (...) Po ukończeniu 63. roku życia posłom przysługuje świadczenie emerytalne. Wynosi ono 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, lecz w sumie nie więcej niż 70 proc. wynagrodzenia. Koszt tych świadczeń emerytalnych pokrywany jest z budżetu Unii Europejskiej.

Na wykładach Olbrycht zarobił ponad 1350 zł. W oświadczeniu majątkowym wpisał też dwa samochody, jeden to Huyndai i10 z 2016 roku, a drugi Volvo na leasingu.

Kim jest Jan Olbrycht?

W latach 1990-1998 był burmistrzem Cieszyna. Olbrycht był też pierwszym marszałkiem województwa śląskiego po przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka reformie samorządowej. Do tego w latach 1993-1998 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Miast Polskich odpowiedzialnego za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Był też Wiceprzewodniczącym Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Był też przewodniczącym polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 pracował jako Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 był Członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa

