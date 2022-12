Wieloletni europoseł Jan Olbrycht zapowiada, że w 2024 roku odejdzie z wielkiej polityki

Jan Olbrycht to wieloletni europoseł Platformy Obywatelskiej. W PE spędził trzy kadencje, a ta obecna jest jego czwartą i jak się okazuje, ostatnią. Tak zapowiedział polityk w rozmowie z portalem slazag.pl.: - Po tylu latach spędzonych w europejskiej polityce, doszedłem do wniosku, że przyszedł czas na innych. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść i uznałem, że rok 2024 będzie właśnie tym momentem – ocenił europoseł. Co ciekawe zanim trafił do PE przez lata spełniał się w polityce lokalnej. W latach 1990-1998 był burmistrzem Cieszyna. Olbrycht był też pierwszym marszałkiem województwa śląskiego po przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka reformie samorządowej. Do tego w latach 1993-1998 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Miast Polskich odpowiedzialnego za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Był też Wiceprzewodniczącym Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Był też przewodniczącym polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 pracował jako Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 był Członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa, jak możemy przeczytać w jego życiorysie.

W obecnej kadencji europarlamentu Jan Olbrycht sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Jak dodał w slazag.pl.: - Nie zamierzam starać się o żadne stanowiska.

Sonda Czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej? Tak Nie