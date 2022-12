PiS straciło Śląsk, a w Urzędzie Marszałkowskim - stosy zniszczonych dokumentów!

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Postępowanie wyjaśniające ws. zniszczonych dokumentów

We wtorkowej rozmowie z PAP rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka poinformował, że wątpliwości wzbudziło 15 worków dokumentów. Dodał, że sprawę wyjaśnia obecnie wewnętrzna komisja z udziałem sekretarza województwa. 12 worków, znalezionych przez sprzątaczkę w toalecie, zawierało zniszczone już dokumenty. W trzech kolejnych workach znaleziono dokumenty, które były w całości. „Zawartość tych trzech worków wskazywała, że były to rzeczy od pani (b. członek zarządu województwa, Izabeli - PAP) Domogały. Było tam kilka dokumentów, które powinny być zarchiwizowane” - powiedział rzecznik.

„Inny z członków zarządu, pani Beata Białowąs (b. członek zarządu województwa, związana z Solidarną Polską - PAP), dopytywała o niszczarkę. Część dokumentów była przygotowana do zniszczenia w punkcie poligraficznym. One też zostały zabezpieczone. Trwa próba zweryfikowania, co było w tych 12 workach, gdzie były zniszczone dokumenty” - poinformował Sławomir Gruszka. Rzecznik zaznaczył, że w przypadku takim jak ten – gdy członkowie zarządu kończą pracę z dnia na dzień – zgodnie z procedurami powinna zostać powołana komisja złożona z członków różnych departamentów i sekretarza Urzędu, która zabezpiecza dokumentację, a następnie weryfikuje, które z nich mają być zarchiwizowane.

„W tym przypadku stało się inaczej - worki ze zniszczonymi już dokumentami zostały znalezione rano w toalecie przez panią, która tam sprzątała” - przyznał Gruszka. Ponad tydzień temu Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmiku woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski", głosowali oni z dotychczasową opozycją, wybierając nowy zarząd województwa. Stanowisko stracił m.in. wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej wicemarszałek Wojciech Kałuża, którego porozumienie z PiS przed czterema laty dało tej partii władzę w regionie.

