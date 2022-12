Jan Złotorowicz w programie "Raport Złotorowicza" wskazał, że wolta w śląskim sejmiku wojewódzkim nie wydarzyła się tylko z przyczyn ideowych. Ceną za przejęcie władzy przez opozycję na Śląsku miał być fotel prezydenta w Tychach. Pojawiają się jednak doniesienia, jakoby jednak Jakub Chełstowski, marszałek województwa miał otrzymać pierwsze miejsce na śląskiej liście PO do europarlamentu. - Lepszej rzeczy już nie można dostać niż jedynka na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu i to jeszcze na Śląsku - stwierdził Jan Złotorowicz.

Prof. Rafał Chwedoruk: Jedna kadencja w europarlamencie czyni młodym emerytem

Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, który gościł w programie Jana Złotorowicza, zwrócił uwagę, że propozycja wejścia do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na liście to nader kusząca propozycja. - Mógłbym ironicznie, z całym szacunkiem do europosłów, powiedzieć, że prezydent miasta musi się napracować. Inaczej nie da rady. Natomiast europosłem można być bardzo różnym. Z perspektywy polskich zarobków jedna kadencja europosła w zasadzie czyni go młodym emerytem, a nawet jego potomków też już ustawia w życiu na całe pokolenie. Więc pod tym względem nie powinniśmy być zaskoczeni sytuacją na Śląsku - skomentował ekspert.

Dwa kolejne województwa wysuwają się z rąk Jarosława Kaczyńskiego? Rozmowy trwają w Łodzi i Wrocławiu

Jan Złotorowicz zauważył, że trwają rozmowy na temat przejęcia władzy w dwóch kolejnych województwach, więc poszedł sygnał, że Śląsk był tylko wstępem. Zdaniem prowadzącego "Raport Złotorowicza" to znak od opozycji, że niedługo PiS stracić może kolejne miejsca. Najczęściej wymienia się Dolny Śląsk i województwo łódzkie.

- W kontekście Dolnego Śląska byłoby to w jakimś sensie naturalne. I to choć PiS ma na Dolnym Śląsku poparcie większe niż w innych województwach. W ogóle jeśli spojrzymy na wyniki prawicy to w tym regionie wypadała ona trochę lepiej ze względu na to, że był tam spory odsetek ludności przesiedlonej z kresów wschodnich, która zajmowała się rolnictwem plus zagłębie miedziowe, które zawsze głosuje wbrew Platformie Obywatelskiej - mówił prof. Chwedoruk i podkreśla, że już od lat region ciąży coraz bardziej w stronę polityki progresywnej, bardziej europejskiej.

Ziemia łódzka Polską w miniaturze. Przejęcie władzy wpłynie nie tylko na sejmik, ale i Sejm

Trochę inna sytuacja jest w centrum kraju, gdzie ziemia łódzka przypomina Polskę w miniaturze. Prof. Chwedoruk zauważył, że region jest historycznie podzielony między prawicę i lewicę, które naprzemiennie rządzą w Łodzi. - Natomiast ziemia łódzka przypomina trochę Górny Śląsk, bo w większym stopniu sygnalizuje wydarzenia ogólnokrajowe - ocenił politolog.

- W ogóle ziemia łódzka od rewolucji 1905 roku, która też była formą wojny domowej polskiej społeczności, zawsze była bardzo bipolarnie podzielona. Jeszcze przed wojną rządziły tam na zmianę albo Stronnictwo Narodowe, albo socjaliści. Dokładnie tak się stało po 1989 roku. Najpierw rządziła prawica, potem były rządy SLD i Unii Wolności, potem znów prawica, a teraz Platforma i Lewica. Więc to byłoby dosyć istotne, by pokazać w takim bipolarnym miejscu, gdzie PiS urósł w ostatnich latach, komunikat, z którego wiele by wynikało i po którym zapewne mogłoby paść pytanie nie o kolejny sejmik, ale Sejm i większość rządową - podsumował prof. Chwedoruk.

Poniżej galeria, w której zobaczycie zdjęcia, prezentujące polityczne wydarzenia, które przyczyniły się do utraty przez PiS Śląska

Sonda Czy chcesz, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziło trzecią kadencję? Tak, nie zrealizowali obietnic, bo przeszkadzała totalna opozycja! Nie, dorżnęliby już to, co zostało z polskiej gospodarki Wszystko mi jedno