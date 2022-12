Trzaskowski zarzuca Kaczyńskiemu, że ogląda wyłącznie rodeo. Mówi o zagrożeniu dla planety

"Rządzący odrzucają pomoc miltiarną"

Na początku przemówienia Rafał Trzaskowski wypomniał Prawu i Sprawiedliwości porażkę na Śląsku: - Powtórzę za Jarosławem Kaczyńskim - Kto wygrywa na Śląsku, ten wygrywa w Polsce - powiedział wiceszef PO. Następnie nawiązał do niemieckiej propozycji przekazania Polsce wyrzutni rakiet Patriot. Odniósł się do zaskakującej kontrpropozycji Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że "dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom". - Rządzący w imię swoich fobii są w stanie nawet odrzucić Patrioty, nawet zakwestionować nasze bezpieczeństwo. Dokładnie to samo dzieje się jeżeli chodzi o kwestie walki z ociepleniem klimatycznym – powiedziała na kongresie Trzaskowski.

Jego zdaniem rządzący także w sprawach tak fundamentalnych jak walka z ocieleniem klimatycznym nie są w stanie podejmować żadnych sensownych decyzji. Prezydent stolicy zaznaczył, że na niedawnym szczycie COP27, poświęconym walce z ociepleniem klimatycznym wszyscy specjaliści mówili, że się pomylili, bo jest dużo gorzej niż się wydawało, a zmiany które obserwujemy za chwilę będą nieodwracalne. Dodał, że na szczycie COP27 był przez chwilę prezydent Andrzej Duda, ale później nie było żadnego polskiego ministra.

Niech Kaczyński zacznie oglądać prognozy pogody

- Rząd polski cały czas uważa, że nic się nie dzieje, a prezes Kaczyński opowiada jakieś dziwne teorie o zapałkach, że tak naprawdę naukowcy nie są zgodni. Mam jedną radę dla pana prezesa, żeby przestał oglądać rodeo po nocach, a zaczął oglądać prognozę pogody i zobaczył, co się na świecie dzieje - mówił Trzaskowski. - Grozi nam katastrofa i dlatego musimy podejmować działania - dodał.

Rafał Trzaskowski dodał, że na szczycie COP27 lobbyści rosyjskiego koncernu Gazprom usiłowali wszystkim wmówić, że kryzys energetyczny to nie jest moment na wycofywanie się z paliw kopalnych. Jego zdaniem politycy PiS używają tych samych argumentów i blokują odchodzenie od węgla. - Jest dokładnie odwrotnie. Właśnie dlatego, że mamy kryzys, nie wolno nam zmniejszać naszych ambicji, musimy odchodzić od pali kopalnianych - przekonywał prezydent Warszawy.

Nie ma planety B

Powiedział, że w Polsce piątym producentem energii wiatrowej jest Ikea. - Wiedzą dobrze, że jak nie będą mieli prądu z czystych źródeł, bardzo trudno będzie im sprzedawać swoje produkty w Europie i na świecie - mówił polityk PO. Zwracał też uwagę, że niektóre miasta chcą szybciej osiągnąć neutralność klimatyczną niż wymagają ich rządy - np. Lahti w Finlandii już za trzy lata, choć rząd fiński mówi o roku 2035.

- To nie jest żadne wyrzeczenie, to jest absolutna konieczność, drugiej planety nie ma - podkreślał Trzaskowski. - Musimy to zrobić, by ratować planetę, by ratować nasze zdrowie, bo 40 tys. osób umiera rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza – dodał.

