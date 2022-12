Morawiecki uderza w Tuska i Merkel! „Ściągnęła ogromne nieszczęście”

Mateusz Morawiecki powiedział, że jednym z tematów poruszonych podczas szczytu V4 będzie energetyka. Przy okazji przypomniał, że w czwartek (24 listopada) odbędzie się kongres PO, podczas którego partia zaproponuje swoje rozwiązania dotyczące energetyki. Premier postanowił przy okazji wbić szpilę w Donalda Tuska. - Donald Tusk to to samo co Angela Merkel. Pani Merkel ściągnęła na Europę, a w związku z tym także na Polskę, na Europę Środkową, ogromne nieszczęście w postaci swojej polityki gazowej, energetycznej i współpracy z Rosją. Donald Tusk równa się Angela Merkel. W związku z tym i on jest odpowiedzialny za to ogromne nieszczęście, które Europę spotkało – stwierdził. Mateusz Morawiecki postanowił publicznie zadać także kilka pytań PO, punktując błędy, które jego zdaniem zostały popełnione za czasów rządów opozycyjnej partii. - Dlaczego zarzucili projekt gazociągu bałtyckiego, który uniezależnia nad od gazu rosyjskiego? Dlaczego chcieli podpisać umowę z Gazpromem do 2037 r., a uwaga, najnowsze dokumenty wskazują na to, że ta umowa miała być podpisana do 2045 r. – uzależniająca nad od Gazpromu, Niemiec i Rosji? (…) Wspólnym mianownikiem jest pytanie, czy była to nieudolność, czy niesamodzielność. Uważam, że jedno i drugie – wymieniał. Na koniec premier stwierdził, że PO dbało o bezpieczeństwo energetyczne Polski tak, jak lis dba o bezpieczeństwo w kurniku.

Premier @MorawieckiM przed wylotem do #Koszyce: Dlaczego nasi poprzednicy, jak mieli problemy ze smogiem, to zmieniali normy po to, by pomiary im się zgadzały? Działali zgodnie z metodą: zbij termometr i nie będzie problemu.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 24, 2022