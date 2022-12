Wielki sukces Mateusza Morawieckiego i Piotra Glińskiego! „Przez lata musieliśmy czekać”

Mateusz Morawiecki zamieścił na swoim profilu na Facebooku post, w którym mówi o wsparciu dla ochrony polskiego dziedzictwa dzięki Programowi Ochrony Zabytków. - Dzięki niemu w ramach realizacji Polskiego Ładu samorządy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie przez aplikację BGK - wspieramy rozwój firm aż do 98% w trzech kategoriach: do 150 tys., do 500 tys. i do 3,5 mln złotych – napisał. Podkreślił także ważną rolę rządu w dbaniu o dziedzictwo narodowe. Dzięki temu udało się odnowić między innymi Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w województwie mazowieckim, gdzie premier i Piotr Gliński pojawili się osobiście. - Praca przy zabytkach wyraża szacunek wobec naszych przodków i coś, co spaja przeszłość z przyszłością. Dziś, w miejscu tak symbolicznym, jak odnowiony dzięki wsparciu rządu Dworek/Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, oddajemy narodowi polskiemu perły jego historii. Udowadniamy, że piękna Polska jest możliwa i taką chcemy przekazać ją przyszłym pokoleniom – napisał premier na Facebooku. Przy okazji Mateusz Morawiecki wspomniał o innych programach ochrony zabytków, zrealizowanych za rządów PiS. - Co więcej - ten dodatkowy program nie wpływa na pozostałe programy związane z ochroną zabytków, na które tylko w tym roku wydaliśmy już 221 mln złotych, a przez 7 lat rządów PiS zrealizowano ponad 4 000 inwestycji. Inwestycje w zabytki traktujemy również jako inwestycje w solidarny, równomierny rozwój gospodarczy Polski lokalnej. To nowa infrastruktura, miejsca pracy, zwiększanie atrakcyjności turystycznej – poinformował Mateusz Morawiecki.

Sonda Odwiedzisz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku? Tak Nie Jeszcze nie wiem