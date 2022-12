Ekspert od Europy Wschodniej Adam Balcer wprost: Niemcy stały się głównym tematem polskiej polityki wenętrznej

Ekspert został zapytany o to, jakie mogą być konsekwencje słów Jarosława Kaczyńskiego dotyczące tego, że jeśli będą rosyjskie rakiety, to dotychczasowa postawa Niemiec nie daje podstaw, by sądzić że zdobędą się na ingerencję, by strzelać do rakiet rosyjskich. Balcer ocenił, że obecnie relacje z Niemcami są obecnie najgorsze od lat, a mogą się jeszcze pogorszyć w kolejnym roku, bo Niemcy będą tematem w kampanii wyborczej: - Powstał przekaz ze strony partii rządzącej, że UE jest zdominowana przez Niemcy, że Niemcy są sojusznikami Rosji, tu mamy historię o dwóch wrogach, a do tego, że Niemcy chcą zdominować Polskę. (...) Czy relacje będą grosze? To co teraz się dzieje, to kaszka z mleczkiem - stwierdził ponuro. Czy w takim razie będzie jakaś odpowiedź na słowa Kaczyńskiego? - Problem jest taki, my musimy mówić: powinniście dać więcej broni etc. Tylko pytanie, czy sens jest w tym, co robi nasza opozycja, nie cała, czy ważniejsza jest ta wojna czy ta, która skończyła się lata temu. Jakie jeszcze tematy zostały poruszone w czasie rozmowy? Sprawdźcie!

