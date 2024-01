Kamiński i Wąsik za kratami. Protest 11 stycznia PiS przed Sejmem. Manifestacja w obronie wolności słowa, mediów i demokracji

Strajk głodowy Kamińskiego i Wąsika. "Więzień nie ma prawa do odmowy przyjęcia posiłku"

Syn Kamińskiego ujawnia, co się wydarzy po manifestacji 11 stycznia. Postawił sprawę jasno

Sąd Najwyższy o ważności wyborów. Ludzie wyjdą na ulice?! To się może skończyć skandalem!

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński z Pałacu Prezydenckiego trafili do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Sytuacja polityków jest napięta, a prezydent Andrzej Duda oświadczył, że obaj są postaciami krystalicznie czystymi. Przed aresztem gromadzili się ludzie, na miejscu był też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wiadomo, że Kamiński i Wąsik, którzy utrzymują, że są więźniami politycznymi, zdecydowali się na głodówkę. Oczy wszystkich Polaków są zwrócone na tę sprawę. Ale to nie jedyne wydarzenia, które budzą emocje. W czwartek 11 stycznia o godz. 16 zaplanowany jest organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość "Protest Wolnych Polaków". Kaczyński zapowiadał, że manifestacja będzie w obronie wolności słowa, mediów i demokracji. Będzie też ona wyrazem poparcia dla znajdujących się za kratami polityków. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Na żywo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik za kratami. "Protest Wolnych Polaków" - 11 stycznia 2024 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze

Odśwież relację