Polacy dostają „podejrzane” smsy od RCB. Rafał Bochenek zaniepokojony!

Już od kilku dni politycy PiS zachęcają wszystkich Polaków do udziału w demonstracji 11 stycznia. W sieci zaś pojawiają się zdjęcia osób, które przyjeżdżają do stolicy autokarami specjalnie po to, by wziąć udział w proteście.

Rafał Bochenek z PiS zaś pokazał treść smsa od RCB, który wzbudził jego niepokój. Polityk węszy spisek.

- Ależ oni są w panice... Tusk i Hołownia z TVN-u skracają pracę Sejmu i całej administracji, uciekają z parlamentu, bo się obawiają obywateli. Oni wiedzą, że działają nielegalnie! A teraz wykorzystują instytucje rządowe do partyjnych interesów, by odstraszyć i zniechęcić ludzi do Protest Wolnych Polaków. Okazuje się, że nawet powietrze w stolicy "zanieczyścili" i RCB rozsyła poniższe komunikaty. Nie zastraszycie nas! Tej demokratycznej siły nie powstrzymacie – napisał na Twitterze.

Na dodanym do posta screenie czytamy: „UWAGA! Dnia 11.01 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz”. Internauci zaś nie wydają się przekonani do argumentów Rafała Bochenka. „RCB często wysyła ostrzeżenia tej treści. Ale wy w PiS lubicie teorie spiskowe. Dobrze mówię, Macierewicz?”; „Tak się składa, Panie Rafale, że te same komunikaty były wysyłane również wczoraj”; „I jeszcze ten śnieg! To niegodziwość i zdrada”; „Już kazaliście ludziom głosować podczas epidemii, teraz każecie im manifestować w rakotwórczym powietrzu” – czytamy w komentarzach.

