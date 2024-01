Głodówka Mariusza Kamińskiego. Krzysztof Paszyk zniesmaczony

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik konsekwentnie uważają się za "więźniów politycznych". W związku z tym najpierw były szef CBA rozpoczął głodówkę, a potem dołączył do niego drugi z osadzonych polityków PiS. Przypomnijmy, że po tym gdy obaj zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu, zatrzymała ich w Pałacu Prezydenckim policja i doprowadziła do aresztu. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego akcja została przeprowadzona właściwie, a policjantom należą się podziękowania. Postawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zdecydowanie nie podoba się politykom koalicji 15 października. Ostro zareagował m.in. szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Na pytanie o głodówkę byłego szefa CBA, odparł wymownie. - Cóż tu komentować - stwierdził nieco zniesmaczony. W dalszej części rozmowy z "Super Expressem" jednak był bardziej rozmowny.

Szef klubu PSL jednoznacznie: Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie są osadzeni z powodów politycznych

Krzysztof Paszyk jest oburzony zachowaniem Mariusza Kamińskiego. - Dobrze by było, żeby nie obrażał więźniów politycznych, którzy cierpią dzisiaj w całej Europie za swoje poglądy i są z przyczyn politycznych prześladowani. Przypomnę, że panowie Wąsik i Kamiński nie są osadzeni z powodów politycznych - podkreślił szef klubu PSL. - To oni byli władzą, która dopuściła się przekroczenia uprawnień, i za to są skazani, a nie za działalność polityczną. Więc nie, przeinaczajmy faktów, nie odwracajmy kota ogonem - dodał Krzysztof Paszyk. - Czy to, co wyprawiają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. przypomina kabaret? - spytaliśmy. - Nie chcę zbyt mocnych słów uważać. Dzisiaj wszystkim tym, którzy obracają się w polskiej polityce, zależeć powinno na tym, żeby sytuację w Polsce stabilizować - przekonywał szef klubu parlamentarnego ludowców.

