Pilne! Trump, Putin i Zełenski przy jednym stole. Padła konkretna data

Weronika Fakhriddinova
2025-08-16 21:36

Donald Trump dąży do zorganizowania trójstronnych rozmów z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, możliwe już w piątek 22 sierpnia. Według portalu Axios, były prezydent USA wyraził chęć przeprowadzenia spotkania w celu omówienia planu pokojowego, który mógłby zakończyć wojnę na Ukrainie. Doniesienia te pojawiają się tuż po szczycie Trump–Putin w Alasce.

Co działo się w Alasce? Napięte godziny bez przełomu

15 sierpnia Donald Trump spotkał się w Anchorage z Władimirem Putinem. Spotkanie trwało trzy godziny, lecz, jak podaje Axios, nie przyniosło zawieszenia broni. Trump miał zaproponować przejście od rozejmu bezpośrednio do porozumienia pokojowego. W rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że „Rosja jest bardzo potężna, a Ukraina nie”, wskazując, że to Kijów musi teraz zgodzić się na warunki zakończenia wojny.

Plan na 22 sierpnia: „deal-maker” w akcji?

Na Putina czekał prezent od Trumpa i crème brûlée na deser! Świat mówi o kompromitacji

Według Axios, Trump chce zebrać przy jednym stole Putina i Zełenskiego, by podpisać układ pokojowy. Jak relacjonował także magazyn Time, były prezydent rozważa „pełne zakończenie wojny”, a nie etapowe rozmowy o rozejmie. Trump sam oświadczył, że „nie zależy mu na świetle reflektorów”, ale jego ambicją jest skuteczne doprowadzenie do porozumienia.

Europa: Zełenski musi być w środku, granic nie zmienimy

Europejscy przywódcy m.in. Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Ursula von der Leyen, we wspólnym komunikacie, cytowanym przez agencję Reuters, domagają się uwzględnienia Zełenskiego przy dalszych negocjacjach i stanowczo odrzucają możliwość zmiany granic siłą. Także The Guardian wskazuje, że Ukraina popiera rozmowy trójstronne, ale pod warunkiem obecności europejskich gwarancji bezpieczeństwa.

Cień na Ukrainę: Putin chce Doniecka, wzrost napięć

Jak donosi Axios, Putin podczas spotkania w Alasce zażądał pełnego wycofania Ukrainy z regionów wschodnich, w tym Doniecka. The Guardian potwierdza, że rozmowy były trudne i zakończyły się bez przełomu. Według Reutersa europejscy liderzy obawiają się, że dalsze ustępstwa terytorialne mogłyby być warunkiem rozmów, czemu stanowczo się sprzeciwiają.

