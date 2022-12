Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej, zabrał głos w sprawie projektu ustawy, który w ostatnich dniach wpłynął do Sejmu. Dokument autorstwa Kai Godek i jej fundacji Życie i Rodzina zakłada karanie nawet za informowanie o dostępie do aborcji w kraju i za granicą. Jak przekonywał w programie "Tłit" polityk, aktywistka jest odpowiedzialna za budowanie "cierpienia kobiet".

- Nie można przemilczeć sprawy Kai Godek, dlatego, że jest to osoba, która krok po kroku próbuje doprowadzić do takiej sytuacji, że w Sejmie właściwie ciągle debatuje się nad aborcją, kolejnymi zaostrzeniami. To jest cierpienie kobiet, które ta osoba, jej środowisko polityczne, buduje. Jeśli dobrze pamiętam, zapisy tego projektu pozwalają na karanie za wskazanie miejsca, gdzie można doprowadzić do zabiegu - to jest rzecz skandaliczna, niedopuszczalna - podkreślił Arłukowicz.

Bartosz Arłukowicz obiecuje: Aborcja przynajmniej do 12. tygodnia

Polityk odniósł się do stosunku jego formacji politycznej wobec kwestii aborcji. W trakcie wywiadu Arłukowicz podkreślił, że po wygranej wyborów parlamentarnych 2023 roku władza wyłoniona z opozycji będzie szanować prawa kobiet.

Dodał, że administracja, która przyjść ma po PiS, odda decyzję dotyczącą trwania ciąży w ręce kobiety i jej partnera do 12. tygodnia. Zahaczył także o temat zachowania policji wobec protestujących, która ma "przestać bić kobiety".

- Chcę przekonać wszystkie kobiety w Polsce, że rządzący będą szanowali prawa kobiet. Że kobieta i jej partner będą podejmowali decyzję, przynajmniej do 12. tygodnia życia, czy ciąża będzie trwała. Mówimy o tym jasno i stanowczo. Przyjdzie czas, w którym policja przestanie bić kobiety na protestach, w którym państwo mówi nam, z kim mamy chodzić za rękę. Co nam wolno, czego nie wolno i co mamy robić w niedzielę - podsumował polityk Koalicji Obywatelskiej.

