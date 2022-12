Przynieśli Kaczyńskiemu tajemniczą reklamówkę. Tak doglądają prezesa PiS

Kaczyński już po zabiegu na kolano

Jarosław Kaczyński przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w szpitalu na ulicy Szaserów w Warszawie. Choć może liczyć na najlepszą opiekę, ciągle boryka się z bólem. - Jest już jednak lepiej, chociaż niewielki ból się utrzymuje. Prezes nie należy jednak do tych, co narzekają i dzielnie znosi rehabilitację. Stanu zdrowia prezesa dogląda dyrektor placówki, generał broni, prof. Grzegorz Gielerak – opowiada nam nasz informator. Niewykluczone, że prezes PiS będzie zmuszony spędzić sylwestra na oddziale! Może jednak liczyć na dobre zaopatrzenie. Dogląda go między innymi jeden z ochroniarzy, który najpierw był w domu polityka na warszawskim Żoliborzu, a później pojechał prosto do szpitala. Zabrał ze sobą tajemniczą, małą reklamówkę. Czyżby miał tam świeżą bieliznę? A może Jarosław Kaczyński miał ochotę na jakieś smakołyki spoza szpitalnego menu? Tego nie wiadomo, ale jest pewne: na pewno niczego mu nie zabraknie!

Doglądają prezesa PiS, jak potrafią najlepiej

Prezes PiS może mieć spokojną głowę i skupić się jedynie na szybkim powrocie do zdrowia. - Prezes Jarosław Kaczyński ma bardzo waleczne serce. I wraca do zdrowia, już rwie się do pracy. Jest twardzielem i nawet taka operacja go nie stłamsi, bo to nie był jakiś tam zabieg, ale operacja wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Prezes się kuruje i już wkrótce wróci do politycznej aktywności i wielkiego objazdu po Polsce – opowiada w rozmowie z „Super Expressem” europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

