Joanna Mucha straci immunitet i usłyszy prokuratorskie zarzuty?! Sejm podjął decyzję

Wniosek o uchylenie immunitetu Joanny Muchy złożył prokurator okręgowy w Warszawie. Prokuratura Okręgowa chciała przesłuchać wiceminister edukacji i postawić jej zarzuty za przekroczenie uprawnień, co związane jest z m.in. organizacją koncertu Madonny w 2012 roku (wówczas była ona ministrem sportu z ramienia Platformy Obywatelskiej). - Prokuratura informowała, że Joanna Mucha jako ministra sportu zatwierdziła wypłatę na organizację wydarzenia ponad 5,9 mln zł z rezerwy celowej resortu, mimo że były to środki przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. Prokuratura podnosi też fakt, że była ministra wyraziła zgodę na to, by Narodowe Centrum Sportu użyczyło przestrzeń i powierzchnię Stadionu Narodowego prywatnej firmie. Było to potrzebne do organizacji koncertu słynnej piosenkarki. Śledczy uważają, że zrobiła to wbrew przepisom - informował Onet.pl.

Prokuratura przekonywała, że organizacja koncertu przyniosła 4,7 mln zł straty Skarbowi Państwowi, a na wartości stracił również znak towarowy Stadionu Narodowego. Sprawie przyjrzała się też Najwyższa Izba Kontroli, która w 2013 roku uznała, że Ministerstwo Sportu niegospodarnie i niezgodnie z przepisami wydało pieniądze na koncert Madonny na PGE Narodowym. Zaznaczono jednak, że NIK nie dopatrzyła się złamania przepisów Kodeksu karnego.

W piątek posłowie zadecydowali o immunitecie Joanny Muchy. Za jego pozbawieniem głosowało 178 posłów, a 238 było innego zdania. Z kolei 10 wstrzymało się od głosu. Decyzja jest jednoznaczna z zachowaniem immunitetu przez posłankę Polski 2050.

Posłowie nie zgodzili się też na uchylenie immunitetów posłom Markowi Sowie (KO) i Zbigniewowi Dolacie (PiS).

