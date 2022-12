Jan Krzysztof Ardanowski w programie "Graffiti" na antenie Polsatu komentował politykę w rozmowie z Marcinem Fijołkiem. I choć zwykle w takich programach rozmowa skupia się na aktualnych rewelacjach, były minister rolnictwa wrócił w trakcie audycji do sprawy kontrowersyjnej "Piątki dla zwierząt". Wprowadzenie tego pomysłu we wrześniu 2020 roku pod obrady było mocnym uderzeniem w notowania PiS na wsi.

Piątka dla zwierząt? Jan Krzysztof Ardanowski: Absolutna głupota

- To trzeba powiedzieć wprost. "Piątka dla zwierząt" to była absolutna głupota, ktoś Kaczyńskiemu to doradził. Prezes na wewnętrznym spotkaniu przyznał, że to był wielki błąd. Jarosław Kaczyński powinien za to przeprosić - mówił Ardanowski w Polsacie.

Polityk tłumaczył, że pomysł zrodził się na złych podstawach. Wedle Jana Krzysztofa Ardanowskiego PiS źle odczytało potrzeby wsi. - Podjęliśmy niewłaściwe założenia, nie wyczuliśmy interesu polskiej wsi. Nigdy więcej do tego nie wrócimy - oświadczył polityk.

Czy Jarosław Kaczyński powiedział o ludziach ze wsi "Pazerni, da im się parę złotych i zagłosują"?

Były szef resortu rolnictwa odniósł się także do ostrych słów, jakie miał wypowiedzieć pod adresem mieszkańców wsi prezes PiS. I faktycznie, Ardanowski przyznał, że słowa "chłopi są pazerni, da się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują" usłyszał właśnie od Kaczyńskiego. Zaraz jednak wytłumaczył lidera obozu władzy.

- Tak, to są słowa prezesa, ale słyszę to z ust polityków każdej partii. Mnie, człowieka ze wsi, to boli. To jest takie myślenie pogardliwe, wielkomiejskie, również komunistyczne, bo to komuniści w ten sposób oceniali rolników - podkreślił.

Z kolei na temat obecnej sytuacji w koalicji rządzącej mówił wprost - "będzie prawdopodobnie trzeszczało do wyborów". Tymi słowami właśnie polityk podsumowywał tarcia między Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem Ardanowskiego formacja Zbigniewa Ziobry (52 l.) jest między młotem a kowadłem.

- Cały czas jest problem w stosunku do Unii Europejskiej, koniecznych pewnie zmian w Sądzie Najwyższym. Ale co zrobi Solidarna Polska? Są między młotem a kowadłem. Co sami zrobią? Przecież nie przekroczą progu wyborczego - podkreślił polityk.

