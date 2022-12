i Autor: UM Olsztyn wybory

Opozycja jednak na wspólnej liście?

Wiemy, co z listą opozycji, wszystko w rękach jednej osoby. "Jego stanowisko będzie kluczowe"

Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami formacji opozycyjnych, już niebawem dowiemy się co ze wspólną listą wyborczą do wyborów parlamentarnych 2023. Dotąd słyszeliśmy od opozycjonistów, że sprawa nie jest przesądzona, a rozmowy trwają. Jako termin decyzji podawany był początek 2023 roku. Wiele ma zależeć od jednej osoby.