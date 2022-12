i Autor: Materiały prasowe

Spór o KPO

PiS idzie na ustępstwa, by dostać pieniądze z Brukseli. Co na to Solidarna Polska? W koalicji znów będzie wrzało!

Nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym to odpowiedź na oczekiwania Brukseli. Ma pomóc odblokować pieniądze z KPO. To oznacza kolejną awanturę w koalicji rządzącej. W rządzie nikt nie ma wątpliwości, że Solidarna Polska go nie poprze. - Spodziewamy się tego, że Solidarna Polska go nie poprze. Rozmawiamy z nimi, ale wiadomo, jak jest – mówi nam osoba z otoczenia premiera. PiS liczy więc na pomoc opozycji.