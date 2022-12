Zbigniew Ziobro pozostaje ministrem sprawiedliwości. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności

Wotum nieufności wobec Ziobry

13 grudnia 2022 roku w Sejmie ważyły się losy Zbigniewa Ziobry. Jego pozycja i stanowisko zostały zagrożone. Opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Sejmowa komisja w nocy z poniedziałku na wtorek (z 12 na 13 grudnia 2022) negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożyły kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050. Głosowanie komisji poprzedziło sześć godzin burzliwego posiedzenia. Na przykład w mediach społecznościowych posłanka opozycji Kamila Gasiuk-Pihowicz tak pisała: Wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry. Ministra owładniętego nienawiścią do Unii Europejskiej, nienawiścią do demokracji, nienawiścią do praworządności, nienawiścią do praw i swobód obywatelskich. We wtorek 13 grudnia wieczorem w Sejmie odbyło się głosowanie. Jaka jest decyzja posłanek i posłów w sprawie Zbigniewa Ziobry? Zbigniew Ziobro pozostaje na stanowisku. W głosowaniu udział wzięło 457 posłów, 226 było za wotum nieufności, natomiast 228 posłów było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Zbigniew Ziobro - kim jest?

Zbigniew Ziobro to polski polityk i prawnik. Współzałożyciel i prezes Solidarnej Polski (od 2012). Poseł na Sejm IV, V, VI, VIII i IX kadencji (2001–2009, od 2015), deputowany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2014). W latach 2005–2007 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2015 minister sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, od 2016 ponownie prokurator generalny. Ziobro jako minister sprawiedliwości zaangażował się w kreowanie zmian w sądownictwie, które legły u podstaw m.in. zapoczątkowanego w 2017 kryzysu wokół Sądu Najwyższego.

